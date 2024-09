Advierten que podría haber “un deterioro importante en cantidad de alumnos” si no se resuelve el financiamiento universitario

El Congreso se encuentra en tratativas para aprobar un proyecto enfocado en el financiamiento universitario, el cual sería vetado según anunció el Presidente Javier Milei y eso despertó nuevamente el descontento de quienes trabajan para la educación pública. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el secretario adjunto de FATUN, Jorge Anró.

“Esta última semana tuvimos charlas con distintos senadores de distintos bloques y tenemos garantía de que los votos están, hay una amplia mayoría que lo está respaldando, estamos esperando que se sesione”, comentó Jorge Anró. “Estamos esperanzados con que se dé porque es la solución que la universidad en su conjunto estamos esperando”, agregó.

Las universidades tienen un retraso salarial del 56% desde la asunción de Javier Milei

Posteriormente, Anró planteó: “Después de 9 meses, hemos visto que el Gobierno Nacional no le dio respuestas a la universidad, no se ha actualizado la plata de ciencia y tecnología o de los programas especiales de extensión universitaria”. Luego, manifestó que, “desde que asumió este Gobierno, al 31 de julio de este año, tenemos un retraso salarial del 56,7% y nunca en la historia de la democracia sufrimos un ajuste tan grande como este”.

A qué se debe la negativa del Gobierno hacia el financiamiento universitario

“No es un problema de falta de dinero, ni de ajuste fiscal o de mantener el déficit cero, es una decisión política que tiene el Gobierno con las universidades”, sostuvo el entrevistado. “Esta ley, a nivel salarial, lo que está marcando es actualizarnos con la inflación a partir del mes vigente, que si bien es importante, en el año es muy poca plata en general”, complementó.

Por otro lado, el secretario adjunto de FATUN señaló: “Si tenemos en cuenta la comparación de un trabajador universitario con otros trabajadores del Estado, con este mismo Gobierno, tenemos un desfase del 17% menor de aumento salarial que la administración pública central”. A su vez, remarcó que, “cuando empezó el año, un médico universitario cobraba un 30% más que un médico de los hospitales públicos”.

A modo de cierre, Anró expresó: “Si esto no cambia o no se soluciona, imagino una universidad con muchos menos estudiantes, porque hoy por hoy hay mucha deserción de estudiantes porque no les alcanza para poder mantenerse, hay un deterioro importante en cantidad de alumnos”.