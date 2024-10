Alberto Ruskolekier: “China está pulseando geopoliticamente con Estados Unidos en el esfuerzo de la desdolarización del mundo”

Estados Unidos está empezando a sentir la presión de que el dólar podría dejar de ser la única moneda que se utilice en las transacciones a nivel internacional, sobre todo por la influencia que está teniendo China y el crecimiento que viene demostrando el BRICS. En relación a este tema, este medio dialogó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier.

“Países como Estados Unidos ven a los BRICS como un ente contestatario a la hegemonía mundial, que económicamente la tiene Estados Unidos ya que representa el 25% del PBI mundial”, comentó Alberto Ruskolekier. “Aproximadamente un 37% de la fuerza económica mundial estaría dentro de los BRICS, pero hay una novedad en este año y es la incorporación de Irán”, agregó.

Las sanciones internacionales que recibió Rusia a nivel económico no le afectaron

Posteriormente, Ruskolekier planteó: “Rusia está visto como un país que tiene sanciones económicas internacionales, sin embargo, las sanciones internacionales económicas demostraron ser un chiste porque finalmente Rusia tuvo un desarrollo económico muy importante, incluso después de la invasión a Ucrania”.

El objetivo de China

“China está pulseando geopoliticamente con Estados Unidos y una de las pulseadas se ve no solamente en el BRICS, sino también en el esfuerzo de la desdolarización del mundo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Este proceso empezó hace unos años, no implica que esto va a destronar al dólar pero el objetivo de China es establecer que no sea el dólar la única moneda que se utilice en las transacciones internacionales”.

Por otro lado, el analista internacional señaló: “En el año 1974, Estados Unidos hizo un acuerdo con Arabia Saudita para que el petróleo se transe únicamente en la unidad monetaria norteamericana, lo que se conoce como el petrodólar”. A su vez, remarcó que, “ese acuerdo fue firmado por 50 años y en junio de 2024 el acuerdo venció y no se renovó”.

Sobre el final, Ruskolekier destacó que, “China tranza con Rusia y se intercambian monedas, ya sean yuanes o la moneda rusa, pero también India está aceptando pagar con la moneda rusa, por lo cual, el dólar está teniendo una presión en cuanto a que no va a ser la única moneda”.