Presidente Cámara Inmobiliaria: “El sector está tomando un dinamismo que no se ve en los últimos 6 años”

Las últimas medidas implementadas por el Gobierno en cuanto a la derogación de la ley de alquileres y los anuncios de los bancos sobre la presencia de los créditos hipotecarios tuvieron un impacto positivo en el sector inmobiliario. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro Bennazar.

“Hay que entender que primero venimos de prácticamente unos 6 años de caída libre, veníamos con una ley de alquileres que nos perjudicó muchísimo y todo esto a partir de diciembre, a raíz de un DNU empieza a corregirse”, comentó Alejandro Bennazar. “En segundo lugar, en los primeros días de mayo se empieza a comunicar el lanzamiento de los créditos hipotecarios”, agregó.

El mercado inmobiliario está tomando un dinamismo ante las nuevas medidas

Posteriormente, Bennazar planteó: “Faltan algunas cuestiones como por ejemplo la incorporación para el blanqueo de que se pueda invertir sin costo en el pozo”. Luego, manifestó que, “todo esto va haciendo que el mercado vaya tomando un dinamismo que no se ve en los últimos 6 años, teniendo estos últimos 3 meses escrituraciones en niveles récord”.

“Si nosotros tomamos el promedio de valor de escrituración, no solo a nivel capital sino a nivel nacional, la escrituración no supera los 90.000 dólares”, sostuvo el entrevistado. “Esto debería favorecer muchísimo para tomar decisiones, incluso dentro de las reglamentaciones nuevas hay unidades que no están declaradas, es decir, está traccionando enormemente”, complementó.

El crédito hipotecario transmite una sensación de que quien lo necesita no está solo

Por otro lado, el presidente de la Cámara Inmobiliaria señaló: “Que se hayan anunciado los créditos hipotecarios, al otro día resolvió que el comprador, que está dando la vuelta o no resolvía la operación, entendió que no está solo”. A su vez, remarcó que, “si se le suma que la agroindustria levantó todas sus cosechas y este blanqueo, está adelantando la toma de decisiones de aquellos compradores que no necesitan ni blanqueo y tampoco un crédito hipotecario”.

“En cuanto a los valores del metro a nivel latinoamérica, Uruguay tiene un promedio de USD 3.200 el metro y Chile está en el orden de los USD 2.700 el metro, Argentina hoy debe estar en los USD 1.800”, expresó Bennazar. A modo de cierre, dijo que, “Argentina tiene muchísimo todavía por aumentar y de acá a fin de año se espera que se reacomoden los valores a un ritmo del 4% mensual”.