Alejandro Díaz, de AmCham: “Los impuestos que tienen las compañías dan pérdida de competitividad”

En el último tiempo, una de las mayores quejas por parte del sector industrial es la extensa cantidad de impuestos que existen en Argentina y cómo eso afecta a la producción o el costo de los productos que producen. En relación a este tema, este medio dialogó con Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

“No está muy claro cuál es la nueva fase del plan económico, al menos la sensación de los últimos comentarios y de la presentación del viernes pasado, fueron concretas las políticas monetarias que se vienen realizando en línea con las expectativas que ellos establecieron”, comentó Alejandro Díaz. “Esto está suficientemente claro, lo que no quedó claro son 2 cosas, la materia cambiaria, que es el plan de eliminación del cepo y cuál es el plan de recuperación económica”, agregó.

Posteriormente, Díaz planteó: “El DNU positivamente estableció unos nuevos lineamientos en términos de libertad comercial, el hecho de que las empresas ahora puedan libremente fijar precios e importar sus productos en función de las necesidades del mercado, ha sido un paso marcado”. Luego, manifestó que, “lo que se necesita ahora son algunos elementos que dependen del Gobierno, como la mejora de la competitividad”.

La importancia de trabajar la competitividad

“Hay que empezar a dejar de hablar mal de la devaluación del tipo de cambio como el único fenómeno que esté atrasado o no”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay que empezar a trabajar en los factores de competitividad y no solamente preocuparnos por el atraso o no del tipo de cambio, la disyuntiva que se plantea es que el Gobierno puede inmediatamente hacer una devaluación del tipo de cambio oficial con sus consecuencias pero trabajar en la competitividad”.

Por otro lado, el CEO de Amcham señaló: “El Gobierno está en una dificultad en el corto plazo, porque para poder garantizar el superávit fiscal no puede reducir sustancialmente la carga tributaria”. Para finalizar, remarcó que, “pensar en el impuesto país que aplica 17,5% a las importaciones, todo el esquema de impuestos que las compañías tienen, especialmente impuestos distorsivos como ingresos brutos, es un factor de pérdida de competitividad”.