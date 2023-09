BCRA vs Mercado Pago: “Las billeteras virtuales le sacan fondeo a los bancos”, afirmó un economista

En las últimas horas, se dió a conocer un conflicto entre el Banco Central y Mercado Pago debido a la función que tiene la billetera virtual para ingresar dinero a través de una entidad bancaria. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el Economista, Lucas Carattini.

“Lo que argumenta la AFIP, implementado a través del Banco Central, es que por temas de seguridad y de controles laxos, se suspende momentáneamente las transferencias automáticas por debin a billeteras virtuales”, comentó Lucas Carattini. A raíz de esto, agregó que para ingresar dinero a una billetera virtual, será necesario utilizar “el sistema tradicional”.

La diferencia entre una cuenta bancaria con una de Mercado Pago

Posteriormente, Carattini explicó que, “las personas que tienen una caja de ahorro no reciben un interés por tener su dinero ahí, eso solo ocurriría de colocar un monto en un plazo fijo”. En cambio, “la particularidad que tienen las billeteras virtuales es que remuneran la tenencia que vos tenés en esa cuenta al instante de ingresar dinero”.

La tasa de Mercado Pago ronda aproximadamente el 90%

Sobre la misma línea, el economista señaló que, “por el mero hecho de tener dinero en la plataforma, están obligados a otorgar toda la remuneración que la billetera obtiene al hacer una colocación”. A su vez, dijo que, “la tasa de mercado pago debe estar rondando el 90%. Siempre rondó, para tener un parámetro, cercano a lo que te rinde o la caución bursátil a un día o un fondo de liquidez inmediata”.

La discusión entre el Banco Central y Mercado Pago es por un tema de negocio financiero

“La competencia con las billeteras virtuales pasa por el lado de sacarle fondeo a los bancos, porque plata que no está en una caja de ahorro, es menos dinero que tiene un banco para tener capacidad prestable”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, remarcó: “La discusión es por un tema de negocio financiero y no tanto por el hecho de impedir que la gente haga o no sus transferencias”.

A modo de cierre, Carattini opinó: “Está bien que haya regulación al respecto y que todo lo que son movimientos con las diferentes billeteras se declare. Es necesario que las plataformas informen que se hace, ya que el fenómeno de las billeteras virtuales forma parte de una inclusión financiera muy poderosa”.