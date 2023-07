Bebo Granados: "Massa está encerrado entre las promesas que hace y la realidad"

Este jueves se presenta como un día clave en las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno argentino. Es que se espera un anuncio en la jornada de mañana que apacigüe a los mercados de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto.

En este contexto, nos comunicamos con Osvaldo “Bebo” Granados, periodista y analista económico, quien habló sobre la actualidad económica del país.

Acuerdo con el FMI

“El FMI sigue insistiendo en que no quiere dar plata para que el Gobierno la regale al dólar oficial”, disparó Granados, quien luego completó: “Massa dijo que no va a devaluar sin dólares porque el mercado sabe que se están usando dólares que no se pueden tocar”.

“Massa está encerrado entre las promesas que hace y la realidad, no podés ser ministro de Economía y candidato”, disparó el periodista. “Gane quien gane, hay que tenerle paciencia porque esto no se soluciona fácil”, añadió.

En esa misma línea, el experto aseguró que hay muchas deudas que deberá afrontar el próximo gobierno. “No sabemos a que Massa hay que votar, tiene muchas máscaras y él no cree en lo que está diciendo”, complementó.

Swap con China

Por otro lado, Granados habló sobre el uso de yuanes del swap con China: “Es un acto desesperado de conseguir algunas importaciones. China siempre pide algo a cambio: ya tiene una base militar en la Patagonia y querían un puerto en Ushuaia. Tienen una concepción a muy largo plazo, estamos jugando con gente muy peligrosa”.

“Tenemos que tener información de cuanto es lo que estamos pagando”, explicó el entrevistado. “Este Gobierno se quiere sacar de encima al FMI porque los obliga a tener un plan”, explicó.

Inflación y candidatura de Massa

Luego, Granados dijo que “el Gobierno va a apuntar a poner un impuesto a las importaciones del 30%”. “Algunos intendentes de Buenos Aires quieren cortar boleta porque Massa no está midiendo”, complementó.

Finalmente, el entrevistado dijo que la inflación de este mes será más alta ya que la inflación mayorista estuvo al alza. “La inflación desde que asumió Alberto Fernández es del 504%”, concluyó.