Blanqueo: AFIP llevará a cabo controles para aquellos contribuyentes que no pongan sus bienes en el ámbito formal

Con la medida del blanqueo en su máximo esplendor, AFIP no se queda atrás y empezó a ejercer controles entre los contribuyentes que tengan inconsistencias en materia impositiva, además de determinadas flexibilizaciones para potenciar la apertura de cuentas CERAS. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con la contadora, Elisabet Piacentini.

“Miles de cartas han salido a la notificación electrónica de los contribuyentes, donde se puede decir que es una campaña de inducción, indican que hay inconsistencias en determinados años pero no mencionan el monto ni la causa”, comentó Elisabet Piacentini. “Dicen que es una presunción de una omisión de impuestos y no una ovación”, agregó.

Tanto sociedades como personas físicas han recibido una advertencia por omisión de impuestos

Posteriormente, Piacentini planteó: “Puede ser algún índice que también han visto en algún balance que la rentabilidad fue baja o que el consumo de una persona física fue declarado bajo”. Luego, manifestó que, “estas cartas han llegado tanto a sociedades como también a personas físicas y decimos que es una fórmula mágica porque no podemos en este momento desentrañar cuál fue el motivo”.

“Estamos tan próximos a que venza la primera etapa del blanqueo, que es la que tiene los mejores beneficios que estamos informando de esto”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Hay muy buena predisposición a blanquear, el sistema está siendo fácil”.

AFIP está allanando el camino para que blanquear sea más fácil

Por otro lado, la contadora señaló: “AFIP fue aclarando muchísimos puntos la semana pasada, allanó el camino y dio más flexibilidad para blanquear, por lo cual, se están abriendo muchísimas cuentas CERAS en los bancos”.

“Hay temas pendientes que necesitan una horneada, como por ejemplo cómo acreditar algún tipo de bienes pero no hablando del efectivo”, expresó Piacentini. “Algunos bancos no se están comportando muy bien al decir que no van a recibir dólares manchados”, finalizó.