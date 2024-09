Blanqueo: cuánto más se puede pagar por fondos no declarados

Comenzó la etapa de blanqueo de capitales, con el objetivo del gobierno de movilizar los activos y contribuir a la reactivación económica. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos aspectos para quienes no blanqueen sus fondos.

Cuáles son las situaciones a tener en cuenta

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el tributarista, Sebastián Domínguez, quien expresó que, en esos casos, “es importante analizar cómo se obtuvo el saldo, ya que podría provenir de un período fiscal prescripto”.

Según el entrevistado, si, por ejemplo, fueron ventas no declaradas o servicios del año 2016, y el contribuyente estaba inscrito, no se le podrían ajustar impuestos como el Impuesto a las Ganancias o el IVA, ya que el período está prescripto.Sin embargo, “en ese caso, podría estar adeudando Bienes Personales por no haber declarado la cuenta anualmente”, agregó.

Por otra parte, Domínguez mencionó que, si además tuvo inversiones o rendimientos en los últimos años, también podría corresponder el ajuste por Impuesto a las Ganancias. “La situación cambia si no puede justificar el origen del dinero, o si proviene de una herencia, en cuyo caso no aplican ni Ganancias ni IVA”, añadió.

Para el entrevistado, “cada caso es particular y depende de qué impuestos podrían estar adeudándose”. Por ejemplo, “si son ventas omitidas o exportaciones de servicios no declaradas, la AFIP puede hacer ajustes” y aclaró que, en estos casos, “el Impuesto a las Ganancias tomaría el incremento patrimonial no justificado, sumando un 10% de renta presumida como base imponible”.

Qué sucederá con el intercambio de información

Con respecto al intercambio de información con Estados Unidos, Domínguez explicó que el gobierno anunció que las autoridades validaron que la Argentina cumple con los requisitos de resguardo de información, por lo que se recibiría información en septiembre. Sin embargo, “será limitada y solo incluirá cuentas reportables, no todas las cuentas de argentinos en el exterior”, aclaró..

En cuanto a la adhesión al blanqueo, el tributarista mencionó que, “se ha visto un aumento de aperturas de cuentas especiales, especialmente para montos en efectivo de hasta 100.000 dólares”.

Y finalizó: “Muchas personas están realizando depósitos en bancos, algunos con la intención de retirarlo en octubre, mientras otros lo destinan a cuentas en brokers para invertir en acciones, títulos públicos u otros instrumentos, lo que podría estar impulsando las cotizaciones de esos activos”.