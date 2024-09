Blanqueo: las estimaciones más optimistas proyectan una entrada de dólares por USD 40.000 millones

Con el avance que viene teniendo el blanqueo, crece la expectativa sobre si podrá superar al realizado por Mauricio Macri durante su gestión en el año 2016, sin embargo, los números reflejan que todavía se está lejos de alcanzar la cifra de USD 130.000 millones que se consiguieron en su momento. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se puso en comunicación con el abogado especializado en derecho tributario, Lucas Gutiérrez.

“No creo que este sea el mejor blanqueo de la historia, el mejor blanqueo de la historia, no solo a nivel país sino a nivel mundial, fue el blanqueo del gobierno de Macri en el 2016, donde se recaudaron alrededor de USD 130.000 millones”, comentó Lucas Gutiérrez. “Las expectativas para este blanqueo que propone el Gobierno no están puestas tan arriba, las expectativas son altas pero no se comparan con el blanqueo que fue histórico a nivel mundial”, agregó.

La estimación más optimista proyecta un blanqueo por USD 40.000 millones

Posteriormente, Gutiérrez planteó: “Se especula con que podrían ingresar a este blanqueo USD 40.000 millones con un pronóstico muy optimista”. Luego, manifestó que, “se habla de que están ingresando diariamente USD 150 millones, es prematuro para sacar conclusiones, al blanqueo le falta bastante”.

Se espera que el blanqueo se extienda para que haya una mayor adherencia

“El blanqueo para el dinero en efectivo tiene un vencimiento el 30 de septiembre, con lo cual, ahí vamos a tener una información concreta y real de cuánto dinero en efectivo se recaudó”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Se especula con que este plazo se prorrogue, lo cual sería muy importante y necesario que se dé esta prórroga porque eso va a generar que una mayor cantidad de personas o empresas se adhieran”.

Por otro lado, el abogado señaló: “Hay asuntos técnicos que no están del todo claro todavía, eso dificulta y complejiza la toma de decisiones, un blanqueo no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, sino que requiere estrategia y eso lleva tiempo”. A su vez, remarcó que, “como hay puntos que son técnicamente poco claros, una prórroga y que se aclaren esos puntos, sería muy beneficioso para que el blanqueo tenga el éxito que se espera”.

Para finalizar, Gutiérrez expresó: “No está clara cuál es la documentación de respaldo para probar o acreditar la fecha de origen de los bienes, es necesario demostrar que los bienes que se blanquean no estaban en el patrimonio del contribuyente antes del 31 de diciembre de 2023”.