"Estamos ante un Ministerio de Economía mitad populista y mitad ortodoxo, con políticas económicas confusas"

El Producto Bruto Interno (PBI) registró una caída del 1,7% en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, acumulando una contracción del 3,4% en los primeros seis meses de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Pablo Tigani quien expresó que, “es previsible la economía cae por el momento no tiene piso y se van acentuando los reclamos"

Qué dicen los informes económicos

Según el entrevistado, la actividad económica "se está complicando”, pero es necesario hacer un análisis profundo y comparar los datos disponibles con los comentarios que se reciben. Y agregó: “Estos informes nos están diciendo que no están conformes con la inflación, que sigue sin bajar del 4%, y la inflación núcleo se mantiene rígida”.

Además, Tigani mencionó que estos mismos informes “acusan a las autoridades de contribuir, al aumentar los precios de los servicios y eliminar subsidios”. Y siguió: “También critican que no se levanten los controles de capitales ni el cepo, y que sigan utilizando el dólar como ancla antiinflacionaria, sin ofrecer una tasa real positiva”.

Cómo se ve la posición del gobierno

Para el entrevistado, “parece que estamos ante un Ministerio de Economía que es mitad populista y mitad ortodoxo, lo que genera una política económica confusa y contradictoria”. Y recalcó: “Intentan presentar una inflación del 4% como aceptable, pero es el doble de la peor tasa que tuvo Cristina Kirchner, que en su momento fue duramente criticada”.

Por otra parte, Tigani aseguró que estos “son los resultados que vemos, y ya no se pueden ocultar” porque “se percibe en la calle y entre la gente”, tanto en quienes se arrepienten de haber votado por este gobierno como en quienes aceptan que era inevitable llegar a esta situación. Y siguió: “La situación no es favorable para nadie porque muchos están frustrados y llenos de enojo, aunque no necesariamente se arrepienten de su voto, sino que sienten que sus expectativas de mejora no se han cumplido”.

Para cerrar, el entrevistado agregó: “La bronca y la desilusión son palpables en la sociedad, con una economía que no da señales claras de recuperación”.