La reciente reforma de la ley de ciudadanía italiana desató una ola de preocupación y críticas entre descendientes de italianos en el extranjero. El decreto, emitido por el Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento, limita la ciudadanía por descendencia a la segunda generación y exige dos años de residencia continua en Italia para transmitirla a hijos menores. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, Canal E se puso en contacto con Mario Borghese, senador de la República Italiana nacido en Córdoba.

“El decreto lo que hizo fue dos cambios muy importantes que perjudican mucho a los italianos en el exterior”, denunció Mario Borghese. El primero, limitar la ciudadanía a la segunda generación del nacido en Italia. El segundo, imponer una residencia continua de dos años en Italia para transmitir la ciudadanía a hijos menores.

Luego, manifestó que la medida se tomó de forma intempestiva: “Lo hicieron entre gallos y medianoche. A los 40 o 50 minutos ya lo firmó el Presidente de la República y al otro día salió en la Gaceta Oficial”.

Indignación por parte de los que estaban haciendo el trámite

“La gente perdió tiempo, perdió plata, y tenía un sueño que hoy no puede cumplir”, lamentó Borghese, aludiendo a miles de personas que estaban tramitando su ciudadanía. “Cualquier carpeta que no fue cargada antes de las 23:59 del 27 quedó afuera. Es decir, si cargaste el acta de nacimiento digital a las 00:02 del día 28, no sos ciudadano italiano. Pero si la cargaste a las 23:58, sí”.

En ese sentido, enfatizó: “Eso no se hace con una materia tan delicada. Bastaba con ponerle una fecha límite razonable, no un cambio súbito que dejó a tantos afuera”.

Los posibles motivos detrás de la reforma

El senador de la República Italiana explicó que había un consenso sobre la necesidad de reformar la ley, pero no de este modo. “No podíamos seguir ampliando indefinidamente las generaciones, traía problemas en la red consular y también había un comercio detrás de la ciudadanía, sobre todo a través de juicios. Pero no era una crisis, simplemente había que ordenar el sistema”, señaló.

A su vez, recordó que actualmente hay más de 400.000 juicios de potenciales ciudadanos italianos en curso. “Muchos venían a Italia, hacían la ciudadanía, y luego regresaban a sus países o se iban a otros países de la Unión Europea”.

En busca de la modificación al decreto

Como único senador italiano electo por América Latina, el entrevistado encabeza las negociaciones políticas para revertir o modificar el decreto. “Tenemos 60 días para que el Parlamento lo derogue, lo acepte o lo modifique”, explicó. “Estamos hablando con todas las fuerzas políticas de oposición y minoría para hacerlo lo más flexible posible y que involucre a la mayor cantidad de generaciones”, agregó.

La meta, aseguró, es lograr un texto más justo: “Queremos mejorar el texto para que esas personas que quedaron afuera puedan cumplir su sueño”.