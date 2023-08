El movimiento diplomático en el mundo se mostró muy activo en los últimos días. Sobre todo por las nuevas estrategias de seguridad y comercio lanzadas por Alemania y los conflictos administrativos entre China y Estados Unidos. En este contexto, este medio se contactó con el diplomático de carrera y ex embajador argentino en Budapest, Maximiliano Gregorio Cernadas.

“La situación ha cambiado rotundamente en el mundo. No hay más que ver las nuevas estrategias de seguridad y comercio que ha lanzado Alemania”, comentó Cernadas, que luego agregó: “Es un delicado equilibrio que todas las grandes potencias tienen que hacer, especialmente en su relación con China debido a los negocios importantísimos que tienen con esa potencia”.

Los 3 “grandes mundos” que le generan a Hungría problemas migratorios

Por otro lado, Gregorio Cernadas señaló que Budapest tiene una posición geopolítica “de lo más delicada” debido a que ahí se encuentran en un punto muy complejo “3 grandes mundos”. Por un lado, “el mundo eslavo por el noreste”, en segundo lugar, “el mundo germano en el noroeste” y por último, “en el sur, lo que podría ser la influencia musulmana”. Por lo tanto, “Hungría ha tenido problemas de migraciones, invasiones y guerras por parte de estos tres grandes mundos”.

Argentina no está cumpliendo su enfoque en la promoción comercial y la atracción de inversiones

“El tema de la promoción comercial y de la atracción de inversiones es central. El problema en la Argentina es que esto lo vienen afirmando los políticos hace mil años y nada ha cambiado”, aseveró el diplomático. Sobre la misma línea, sostuvo que es una cuestión compleja y que hay problemas macroeconómicos, como el tipo de cambio, el costo laboral y los precios de los commodities, que la Argentina debe atender.

Posteriormente, el entrevistado manifestó que también existen los problemas microeconómicos y argumentó que engloba a los aspectos administrativos, políticos e incluso culturales. “Nosotros en Argentina tenemos un sistema de representación planetaria excelente, tenemos embajadas y consulados por todas partes del mundo”, sin embargo, “los recursos de las embajadas son muy escasos y hacer promoción comercial con prácticamente nada es muy difícil”.

¿Cuál debería ser el accionar del nuevo gobierno que asuma con respecto a las embajadas?

A modo de cierre, Gregorio Cernadas expuso cómo debería ser el accionar del próximo gobierno frente al contexto de las embajadas y recalcó la idea de no reiniciar todo ante una nueva gestión: “Tiene que haber una correspondencia, una consistencia entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que después se hace en la práctica. Porque si después una embajada no tiene dinero apenas para pagar la luz y 2 o 3 empleados, entonces ahí hay algo que no coincide”.