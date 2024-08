Las consecuencias de las medidas implementadas por Javier Milei para bajar la inflación empiezan a verse reflejadas en los votantes, sobre todo porque ahora empieza la exigencia de tener un pasar mejor a nivel económico y el Gobierno es cada vez más observado. En este contexto, este medio se comunicó con el sociólogo, Carlos De Angelis.

“Los argentinos votaron a alguien para que le arreglara la inflación centralmente, alguien que le solucionara ese tema”, comentó Carlos De Angelis. “A fines de 2023, la inflación empezó a aumentar y eso hizo recalentar no solo la economía argentina, sino la cabeza de mucha gente que veía que el sueldo de principio de mes era totalmente diferente a cómo poder llegar a fin de mes”, agregó.

El costo de cumplir con el trato electoral

Posteriormente, De Angelis planteó: “Javier Milei está cumpliendo con su trato electoral, pero este contrato electoral ahora empieza a verse no tan rápidamente, vamos a ir viendo en el transcurso del año el costo que tiene”.

“La caída de la actividad es realmente tremenda”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Al final del gobierno Massa/Fernández era todo una especie de fiebre inflacionaria y ahora hay menos gente en la calle, la gente trata de ahorrar hasta en tomarse un colectivo”.

Por otro lado, el sociólogo señaló: “Milei logró bajar la inflación a los niveles que tenía Guzmán pero paró esta fiebre y este costo se empieza a ver ahora, empieza a aparecer en los votantes”. A su vez, remarcó que, “la sociedad está partida, los que lo quieren a Milei y los que no lo pueden ni ver a Milei, los intermedios empiezan a desaparecer”.

El PBI de Argentina podría caer 5 o 6 puntos

“Luis Caputo dice que la inflación va a ir al 1% para septiembre pero dar fecha y monto al mismo tiempo es un problema y el Gobierno empieza a patear la pelota para adelante y no activa la gestión porque no le importa la gestión a Milei”, expresó De Angelis. “El Gobierno no tiene una expectativa de crecimiento económico, no está en su discurso y la sensación es que va a caer el PBI 5 o 6 puntos”, finalizó.