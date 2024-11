Carlos Fara sobre el pragmatismo de Milei: “Hay un sistema de poder en el mundo que no se puede contradecir”

Durante el último tiempo, el Presidente Javier Milei ha tenido que mostrar cierto pragmatismo de cara a fortalecer las relaciones comerciales con determinados países con los que no coincide ideológicamente, como es el caso de China y Brasil, esto puede observarse en el discurso dado durante la cumbre del G20. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Carlos Fara.

“El Gobierno ha actuado con el pragmatismo suficiente como es el caso de la firma del comunicado del G20, esto tiene que ver con que el G20 es un club selecto, no es un club al que va cualquiera y que tiene ciertas normas”, comentó Carlos Fara. “Es distinto a Naciones Unidas donde es la asamblea de la gran mayoría de los países del planeta y donde se puede tener posiciones diferenciadas, pero el G20 es otra cosa”, agregó.

El cambio de pragmatismo en las acciones de Javier Milei

Posteriormente, Fara planteó: “Milei es loco pero no come vidrio, hay un sistema de poder en el mundo que no se puede contradecir y las expresiones sobre la relación con China son una de las mejores muestras de ese pragmatismo”. Luego, manifestó que, “hay que pensar más a Milei en función de lo que hace y no tanto en función de lo que dice”.

“En lo que tiene que ver con lo económico, Milei en su agenda va absolutamente a fondo, pero eso también le está dando réditos desde el punto de vista de los resultados y de la imagen de Argentina en los mercados”, sostuvo el entrevistado. “Lo que deberíamos eventualmente ver con alguna atención en el futuro es cuando Milei haga algo en contra de lo más recomendable pragmáticamente”, complementó.

La importancia de China para Estados Unidos con respecto a América Latina

Por otro lado, el analista político señaló: “Argentina necesita de Estados Unidos por el Fondo Monetario y para pagarle al Fondo Monetario necesita que China le siga comprando”. A su vez, remarcó que, “en Estados Unidos son conscientes de que si China se retirara de América Latina, Estados Unidos tendría un problema enorme porque no habría a quién venderle materias primas”.

A modo de cierre, Fara expresó: “China en América Latina es importante siempre y cuando no se pase de la raya, esta es la mirada más pragmática de Estados Unidos”.