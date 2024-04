Juan Carnevale: “El Gobierno, desde que asumió, viene haciendo lo que se llama generar expectativas”

Se dio a conocer cuánto fue la inflación del mes de marzo en Capital Federal, sin embargo, varios analistas coinciden en que la situación para el resto del país no es la misma. Por lo tanto, en esto fue lo que se basó el economista, Juan Manuel Carnevale, para desarrollar su análisis sobre lo que será la inflación dictada por el Indec.

“El Gobierno viene haciendo, desde el mes de diciembre, lo que se llama generar expectativas”, comentó Juan Manuel Carnevale. “Mirando para atrás, siempre el Gobierno, teniendo información, de alguna manera genera expectativas para después sobre cumplir esa meta”, agregó.

Existe una distorsión entre el nivel de Capital Federal y el resto del país

Posteriormente, Carnevale planteó: “Lo que está pasando a nivel ciudad de Buenos Aires, hay una cierta distorsión que no se cumple con el resto del país”. Luego, manifestó que, “la inflación que vamos a tener el viernes no es de Capital Federal, sino que estamos hablando de todo el país, donde hay lugares que los salarios no aumentan con la misma velocidad que puede aumentar en Capital Federal y la gente tiene un poder de ahorro mucho menor”.

¿Qué gana el Gobierno al generar expectativa?

“La inflación a nivel nacional suele ser más baja y el Gobierno está trabajando en expectativas para ir llevándote y decirte que la inflación del mes de marzo va a ser de un dígito”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La pregunta que uno se tiene que hacer es qué gana el Gobierno al generar expectativas y la respuesta es confianza”.

Por otro lado, el economista señaló: “Se han venido postergando las subas de luz y gas, lo que te está mostrando que el Gobierno tiene la intención de acompañar y llevar esta tasa de inflación por un camino descendente”. A su vez, remarcó que, “si alguien tuviera alguna señal de que el Gobierno abandonaría el equilibrio fiscal, los inversores reaccionarían de muy mala manera”.