Cayó el consumo de combustibles un 23%: “La baja más grande se da en premium”

Tras el fuerte sinceramiento de precio que sufrieron los combustibles, algunos de los consumidores tuvieron que cambiar de nafta premium a una más barata, y no solo el cambio en el consumo se vió registrado, sino también una fuerte baja de las ventas en general. Ante esta situación, este medio se comunicó con Raúl Castellanos, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, para entender cómo afecta esta caída a las estaciones de servicio.

“Lo de la baja del consumo es cierto, es palpable, no tenemos el porcentaje exacto porque los datos de la secretaría de energía todavía no se publicaron, pero esta cifra que se da en torno al 20% es la información que uno recaba en las propias estaciones de servicio”, comentó Raúl Castellanos. “Para una estación de servicio eso es una baja muy importante, la venta de combustibles es bastante inelástica y una baja del 20% no registra precedentes”, agregó.

La baja principal de los combustibles se da en la premium

Posteriormente, Castellanos planteó: “La baja más grande se da en premium, hay mucha gente que ha dejado de consumir premium para cargar nafta especial o gasoil del común”. Luego, manifestó que, “nosotros no somos formadores de precio, no podemos hacer nada con los precios, los fijan las compañías petroleras y de ese precio de venta a nosotros nos queda un porcentaje muy pequeño, inferior al 10% en bruto, así que el margen de maniobra para mover los precios es ínfimo”.

“Un 20% es una caída muy fuerte y es preocupante, nuestra preocupación los últimos años había sido el retraso en los precios, porque nuestra ganancia es un porcentaje sobre los precios de venta”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Ese problema se solucionó con los aumentos de precio tan importante que hubo durante el año pasado, pero la nueva preocupación ahora es el volumen de venta”.

A qué se debe la diferencia de precio en las naftas entre capital y provincia

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles señaló: “Los precios entre capital y provincia es una diferencia que existe hace varios años, no tiene ningún justificativo desde el punto de vista de los costos de producción de los combustibles”. Sobre la misma línea, remarcó que, “es una decisión del tipo más bien comercial o en algunos casos político, porque la vidriera de lo que pasa en los precios en todo el país generalmente está en la Capital Federal”.

“La venta de terrenos donde había estaciones de servicio es un fenómeno que se da en las principales ciudades de todo el mundo”, expresó Castellanos. “Generalmente, se valoriza mucho las ubicaciones de terrenos en la ciudad y si eso es acompañado por rentabilidades escasas en las estaciones de servicio, el propietario llega a la conclusión de vender”, concluyó.