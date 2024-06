Ciberseguridad: crecen las estafas con créditos bancarios online

Con la tecnología cada vez más integrada en el mundo financiero, se corre un mayor riesgo a la hora de operar de manera digital. Ahora se le suma nuevas estafas a la hora de adquirir un crédito bancario, sobre todo si se hace de manera online y no de forma presencial en un banco. En este contexto, este medio se comunicó con el especialista en ciberseguridad, Julio López.

“La estafa entra por el celular, el gran volumen de llamadas que se suele recibir terminan en estafas, buscan abrir puertas para enrollar a las personas y, en ese enrolle, es donde los tipos encuentran una manera de estafar”, comentó Julio López. “Lo único que hacen al principio es ver por qué lado es permeable la persona”, agregó.

¿Cuál es la mejor manera de acceder a un crédito?

Posteriormente, López planteó: “Lo mejor para tomar un crédito sería hacerlo a través de la página web del banco, ese sería el mejor consejo, la aplicación del banco”. Luego, manifestó que, “después si alguien tiene algún tipo de duda con respecto a cómo se paga o cuánto es el interés, uno puede llamar por su cuenta al banco y de no poder hacerlo tendrá que acercarse al banco directamente”.

Se debe evitar buscar cierta información bancaria en Google

“No es aconsejable por ejemplo ir a Google y buscar el teléfono de un banco”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Uno tiene la papelería del banco, en la aplicación está el número del banco, entonces, buscar esas fuentes de información son buenas porque uno es el que efectúa la llamada”.

Por otro lado, el especialista en ciberseguridad señaló: “El buscador tiene muy poca responsabilidad, no solamente en su operación sino también en el nivel de denuncias, no se conocen denuncias hechas por el buscador con respecto a atacantes que hayan publicitado en su portal y la inacción de Google es total”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ellos vienen, hacen el destrozo, la gente paga los costos y el buscador se adjudica la no responsabilidad”.

“Todos los bancos y todas las aplicaciones o billeteras virtuales tienen y están obligados a tener una escala preventiva, que significa educar a sus usuarios, distinguir qué cosas no hacer”, expresó López. “Cuando alguien descarga una aplicación y le da acceso a un atacante a su teléfono, donde el tipo puede vaciar todas las cuentas de ese teléfono, la responsabilidad de las billeteras y los bancos no son absolutas”, finalizó.