Clara Mariño, con respecto a las presiones políticas: “Milei tiene que tomar decisiones de autoridad”

Javier Milei asumirá como Presidente de la Nación el próximo 10 de diciembre. Mientras tanto, en plena transición, las áreas que ya tienen designados a quienes estarán a cargo comenzaron a trabajar, tal es el caso de Diana Mondino y Luis Caputo. Para hablar sobre los marcados estilos de trabajo, que se vieron hasta el momento, y el panorama que se plantea para el futuro Gobierno, Canal E se comunicó con la periodista Clara Mariño quien expresó que, “el plano de las Relaciones Exteriores es el que a nivel transición está dando resultados porque parece ser la más aceitada y la que encontró respuestas concretas”.

La gestión de Mondino y el "caos" en el Congreso

“Milei todavía no asumió y Mondino con una gestión personal de ella arregló el conflicto con el Papa Francisco, recibió al embajador de China, viajó a Brasil para reconstruir la relación con Lula y anunció que Argentina no va a estar en los BRICS”, explicó la periodista. Y agregó: “Es la transición más clara y definida que logró Milei cuando aún no asumió”.

Sin embargo, Mariño sostuvo que en el Congreso “hay una especie de caos total” y está relacionado con la necesidad de Milei de “repartir poder” y de encontrar interlocutores que puedan negociar el paquete de medidas que va a tomar a partir del 11 de diciembre.

Presiones a Milei y falta de plan económico

En ese mismo contexto, la periodista explicó que “hay muchas presiones y contradicciones” para, “de alguna manera arreglar con el sector que le permitió ganar es decir, la gente de Juntos por el Cambio”.

Según Mariño, con respecto a las presiones políticas, “el Presidente electo tiene que tomar una decisión de autoridad porque si permanentemente lo están hackeando con este tipo de cosas, creo que no es positivo para su imagen”.

Para la periodista, “es preocupante, que la transición en economía sea prácticamente inexistente”. Y continuó: “Es el primer gran desafío que tiene Milei porque nos dijo que iba a tratar de que el país no estallara en pedazos para no entrar en hiperinflación”.

Al finalizar, expresó: “En materia económica yo no veo este una transición como la que requiere un momento tan delicado”.