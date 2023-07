Claudio Loser: "El Fondo no está siendo irracional y el Gobierno busca sobrevivir por los próximos dos meses"

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece cada vez más distante y eso genera una gran incertidumbre en el mercado, lo cual se traslada a un aumento del dólar que se ha visto en los últimos días.

En este contexto, nos comunicamos con Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, y con Eduardo Reina, analista político, quienes hablaron de las imposibilidades de cerrar un acuerdo con el organismo multilateral.

Inflación y acuerdo con el FMI

“La inflación en el 6% nos da más de un 100% a nivel anual, no es un alivio total y una golondrina no hace al verano”, dijo Loser, quien luego completó: “Hay sectores que pueden negociar buenas paritarias pero la gente del sector informal y la que tiene ingresos fijos está luchando para llegar a fin de mes”.

“La inflación es el peor impuesto que el Estado le puede imponer a la gente”, disparó el economista. “El acuerdo con el FMI está muy tranquilo, hay un impasse en las negociaciones hasta fin de mes. El Fondo no está siendo irracional y el Gobierno quiere sobrevivir por los próximos dos meses”, explicó Loser.

Por su parte, Reina dijo que en la negociación el Fondo Monetario Internacional es el que está imponiendo los tiempos. “Más de uno de los funcionarios del organismo están por tomarse las vacaciones”, añadió.

Además, el analista político dijo que el CEPAL publicó un informe de minería en el que aseguran que las casas madres de las empresas están inyectando divisas para continuar funcionando por la falta de reservas que hay en el país.

“La gente se va de vacaciones pero el FMI no tiene vacaciones nunca, no hay respeto a las vacaciones y esto no es un impedimento para las negociaciones”, disparó el ex director del FMI.

En esa misma línea, Loser dijo que en el organismo multilateral están queriendo cerrar el acuerdo cuanto antes. “En el FMI escuchan con más cuidado cuando hay elecciones y candidatos ya elegidos pero no le hacen caso a la oposición”, concluyó.