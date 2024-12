Cobertura del PAMI: “No hay ninguna ley nueva que regule el tema de los medicamentos”

Había salido una resolución que implicaba que los jubilados que ganen más de $388.500 no iban a tener medicamentos gratis por parte de PAMI, se habrían puesto otras condiciones como por ejemplo no tener 2 inmuebles o no tener una prepaga, sin embargo, todavía no hubo un decreto por parte del poder ejecutivo. En relación a este tema, este medio dialogó con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“En este país, lo que es la legislación, se dejó un poco de lado legislar para cambiar condiciones, entonces, ahora empiezan a aparecer los decretos y empiezan a aparecer las resoluciones administrativas”, comentó Norberto Markarian. “Se encontraron 600.000 afiliados que retiraron remedios gratis y tenían prepaga, obviamente nadie los vio porque esto no se hace sin complicidad de empleados de PAMI”, agregó.

Cuáles son las nuevas condiciones para retirar medicamentos de forma gratuita

Posteriormente, Markarian planteó: “Había otros afiliados de PAMI que vendían los medicamentos, nadie vende remedios si no hay complicidad interna y por eso se hizo la receta electrónica”. Luego, manifestó que, “las condiciones para retirar los medicamentos de forma gratuita son no tener un auto menor a 10 años de antigüedad, no tener 2 inmuebles, cobrar hasta un haber y medio mensual, no tener prepagas y no ser titular de activos”.

“Va a haber otras excepciones como que los convivientes que tengan certificados únicos de discapacidad y que cobren hasta 3 haberes, van a estar excepcionados de esos requisitos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Tampoco va a alcanzar a los que tengan obesidad extrema, a los trasplantados, a los que sean pacientes oncológicos ni a los veteranos de guerra”.

No hubo un decreto del poder ejecutivo que regule el tema de los medicamentos

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “No hay ninguna ley nueva que regule el tema de los medicamentos y tampoco hay un decreto del poder ejecutivo”. A su vez, remarcó que, “ahora son resoluciones, esta gente hace resoluciones mientras está en el cargo, después se van y la gente queda en una situación donde van a tener que hacer amparos judiciales diciendo que les niegan los medicamentos que antes les entregaban”.

“Dicen que no hay nada de baja, que los medicamentos están todos disponibles, hicieron una lista de 20 átomos, que son una gran cantidad de remedios, que tampoco van a ser pasados por recetas médicas sino que van a ser de venta libre”, expresó Markarian. “Hay una cantidad de remedios más que ya no entran en el recetario del PAMI porque son de venta libre”, finalizó.