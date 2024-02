Cambios estructurales: cómo continúa el debate sobre la reforma laboral

Uno de los puntos a definir luego de la caída de la Ley de Bases, además de que fue de los más controversiales, es la reforma laboral, la cual quedó pendiente de revisión y se tendrá que evaluar cómo continúa esa situación. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en comunicación con el abogado, Guillermo Lizarrondo.

“Las modificaciones laborales de lo que rige en el contrato de trabajo, está normalizado por la ley de contrato de trabajo, que ha tenido muchas modificaciones y hay varios puntos de vista que lo que especifican es que requiere una modificación”, comentó Guillermo Lizarrondo. “Ese concepto puede ser tratado como la flexibilización laboral, que tiene esa connotación negativa, flexibilizar las relaciones de trabajo y darle derechos a los trabajadores”, agregó.

Modernización laboral

Posteriormente, Lizarrondo planteó: “Otra parte de lo que habla es de la modernización laboral, que tiene que ver también con facilitar la contratación y la desvinculación”. Luego, manifestó que, “las modificaciones que intentó el poder ejecutivo nacional a través del DNU, que actualmente se encuentra suspendida por una medida cautelar judicial, buscan algo más que tiene que ver con la flexibilización”.

Cambios en el periodo de prueba

“Se busca prorrogar el periodo de prueba, actualmente está en 3 meses y pasará a 8”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esto trae la implicancia de que el trabajador no logra esa estabilidad laboral hasta no cumplir actualmente los 3 meses, que luego pasarán a 8 meses. Si uno no logra esa estabilidad de trabajo podría ser despedido sin recibir indemnización”.

Por otro lado, el abogado señaló: “Otro punto tiene que ver con la quita de las multas, es obligatorio actualmente registrar el contrato de trabajo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “se quitan las multas, por lo tanto, se quita ese sistema de incentivos o de castigos que tiene el sistema para que uno pueda registrar al trabajador, si no se registra se le aplicará una multa”.

A modo de cierre, Lizarrondo expresó: “El DNU actualmente se encuentra suspendido no tanto por la cuestión de fondo, es decir, no tanto por las modificaciones que estamos hablando sino por la forma en la cual se buscó implementar este DNU”.