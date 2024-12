Cómo funcionarán las compras internacionales tras el último cambio ejercido por el Gobierno

Tras los anuncios del Gobierno donde se dictaban cambios a la hora de realizar compras de productos que vengan desde el exterior, surgieron 2 modalidades que se estarán implementando próximamente, tales como los envíos particulares y el régimen puerta a puerta. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con la asesora en comercio exterior, Yanina Lojo.

“Lo que hablamos siempre de courier es un régimen especial que se llama envíos particulares y lo que establece es, a partir del último cambio que introdujo el Gobierno, que cada persona, por año calendario, puede hacer hasta 5 envíos”, comentó Yanina Lojo. “El paquete no puede superar los 50 kilogramos, el envío no puede superar los USD 3.000 de valor y por hasta 400 dólares reciben un tratamiento diferenciado, que es que no van a pagar derechos ni tasas”, agregó.

Cuáles son los 2 regímenes que presentan las compras internacionales

Posteriormente, Lojo planteó: “Superados los USD 400, solo se va a pagar derechos y tasas sobre esos 100 dólares, es decir, en los USD 400 se van a cobrar el IVA si corresponde y en los USD 100 se van a calcular los derechos, las tasas y el IVA también”. Luego, manifestó que, “después hay otro régimen vigente que es el puerta a puerta, que son 12 envíos al año, es hasta 20 kilos el paquete y, una vez superado los 50 dólares, se paga el 50% sobre el excedente”.

“No hay tope, se puede traer lo que uno quiera pero el tope lo genera el extracosto de tener que pagar el 50%”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “El régimen de puerta a puerta se recomienda para productos de valor muy bajo o para envíos personales que en realidad no tienen un valor comercial”.

Por otro lado, la asesora en comercio exterior explicó: “Cuando una persona envía algo a través del correo oficial de un país, cuando llega a Argentina quien lo recibe es el Correo Argentino y, al recibirlo el Correo Argentino, se sigue todo el circuito a través de esa empresa”. Sobre la misma línea, remarcó que, “se tiene que dar aviso al Correo Argentino de que se va a recibir un paquete y se paga el gasto de manipuleo”.

Para finalizar, Lojo expresó: “Cuando queremos hacer el régimen de envíos particulares no lo podemos operar por el momento con el Correo Argentino, tiene que ser bajo un prestador de servicios postal que en general son privados”.