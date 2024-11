Cómo impacta el derrumbe del consumo de carne vacuna a toda la cadena productiva y comercial

La caída en el consumo de carne vacuna es la más grande que se ha visto en los últimos años para Argentina, sin embargo, los productos sustitutos como el cerdo y el pollo todavía no han logrado superar a la carne vacuna al momento que tiene que elegir la gente qué comprar. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Anton.

“El derrumbe del consumo de carne impacta a toda la cadena y desde el año pasado, en un proceso inflacionario, teníamos un consumo de carne alto”, comentó Ariel Morales Anton. “Después, con las medidas económicas que se fueron tomando para ajustar la inflación fue perdiendo el salario, fuimos teniendo recesión y la pérdida del poder adquisitivo impactó mucho en el mercado de las carnes”, agregó.

La caída en el consumo de carne vacuna se debe a la situación económica actual

Posteriormente, Anton planteó: “Esto es un tema macro, este porcentaje de caída en el consumo de carne es debido a la situación en la que hoy se encuentra Argentina”. Luego, manifestó que, “no se está pudiendo llegar a consumir los valores anteriores”.

“La industria lo está sufriendo porque todo el arco productivo sufre estos cambios y vaivenes para abajo, desde el sistema productivo, el filotero, el matarife, la industria frigorífica de consumo interno y empieza a haber disminución en la faena”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En los matarifes se nos caen las ventas, se nos caen los kilos de venta de carne en la calle, entonces, todo el arco productivo y toda la cadena comercial repercute directamente en el negocio”.

Tanto el cerdo como el pollo aún están lejos de superar a la carne vacuna en consumo

Por otro lado, el coordinador federal de la CAMyA señaló: “Con respecto a los productos sustitutos, la carne vacuna está caída en su porcentaje pero todavía no es alcanzada por el cerdo ni por el pollo”. A su vez, remarcó que, “los productos sustitutos están en la mesa pero no alcanzan al consumo de carne por más bajo que esté en la Argentina, no hay una tendencia a desplazar la carne”.

Para finalizar, Anton expresó: “Si mejora la economía, la gente va a aumentar más el consumo de carne que otras cosas, se están buscando alternativas porque la carne tiene un valor, de acuerdo al costo de producción, bastante accesible”.