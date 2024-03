Cómo impacta la baja del dólar en los productos que se venden en los mayoristas

Ante la inesperada baja del dólar, muchos de los productos que habían subido por especulación en los principales mayoristas tuvieron que sufrir una modificación o implementarse ciertas técnicas de descuento. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore.

“Después del trágico mes de diciembre, que hubo una hiper durante ese mes y la caída de ventas que tuvimos en los meses de enero y febrero”, contextualizó Fernando Savore, que después agregó: “Los mayoristas especuladores, y también las empresas alimenticias, deben haber tasado su mercadería con un dólar de $1.300, evidentemente el dólar bajó, entonces, vemos mucha mercadería que se empieza a desinflar”.

La baja de los precios permiten una mayor cantidad de ventas

Posteriormente, Savore explicó: “No baja el precio, porque el precio es el mismo, pero aparece el preventista y te dice que esta mercadería tiene un 15% de descuento”. Luego, manifestó que, “obviamente la compramos, aplicamos el descuento y lo elevamos a la góndola con un precio más bajo, porque precios más bajos nos producen mayor posibilidad de vender”.

“Veníamos de un enero y febrero con una caída de ventas tremenda, necesitamos recuperar y marzo es un mes sumamente difícil”, sostuvo el entrevistado. “Hay muchas consultoras donde hablan de que por ejemplo el aceite subió un 20% y no es así, el aceite no subió y hay muchos productos que dicen que subieron y no subieron”, complementó.

Precios desmedidos

Por otro lado, el presidente de la Federación de Almaceneros señaló: “Todo el formato comercial nuestro tiene una sola forma de poner precios y es el cartel, nada de 2 por 1, ni 3 por 2, esas consideramos que son engaños a la gente”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hay cosas que están desmedidas, cuándo los empresarios van a recapacitar en todo esto”.

A modo de cierre, Savore expresó: “El hipermercado es el primero que aumenta, siempre está adelantado, trata de seducir con esto del 3 por 2 y ahora lo que empezamos a encontrar en los mayoristas es que te encontrás con un producto que está a muy buen precio pero la fecha de vencimiento tiene 15 días”.