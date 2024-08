Cómo trabaja el mercado de semillas en Argentina

En los últimos años, el mercado de semillas en Argentina posee una alta dependencia de importaciones, con el 80% de las semillas provenientes del exterior y solo un 20% producido. A nivel local, la producción de semillas, especialmente las transgénicas e híbridas, enfrenta desafíos debido a la limitada capacidad tecnológica y de investigación, lo que resulta en altos costos y una oferta restringida en comparación con las importaciones.

Para hablar sobre esta tema, Canal E se comunicó con el ingeniero agrónomo, Marcelo Francucci, quien expresó que el mercado de semillas hortícolas en Argentina muestra una alta dependencia del exterior, “con un volumen de más de 70 millones de dólares”

Cómo es la producción de semillas para el mercado nacional e internacional

Sin embargo, según el entrevistador, el 80% de esta suma corresponde a semillas importadas, mientras que solo el 20% se produce a nivel nacional, “incluyendo una variedad de tipos de semillas, como las transgénicas” Y siguió: “En el ámbito nacional, la producción de semillas hortícolas transgénicas es bastante limitada, con la mayor parte de estas semillas, como los maíces dulces, provenientes de otros países”.

En continuidad con el tema, Francucci expresó que las semillas transgénicas, como los maíces dulces, “fueron modificadas genéticamente para incluir o eliminar ciertos genes”. Y añadió que, aunque hay pocos materiales transgénicos disponibles en el país, "los eventos transgénicos suelen estar controlados por grandes empresas multinacionales”.

Cómo se trabaja en las semillas híbridas y para qué sirven

En cuanto a los híbridos, si bien es posible utilizar estas semillas híbridas para huertas familiares, “estas semillas no se reproducen de manera fiel en la segunda generación”. Y siguió: “La semilla F1, o híbrido, puede producir plantas similares a las parentales, pero no de la misma calidad; por lo tanto, no es práctico para la producción comercial, ya que se requiere una inversión significativa para obtener un producto que no mantendrá las características deseadas”.

Al finalizar, Francucci explotó: “En Argentina, la producción de híbridos es limitada y está realizada principalmente por una empresa local y la falta de tecnología avanzada, líneas de investigación y programas de mejoramiento contribuye a que los volúmenes de producción sean bajos y que el costo de los híbridos sea significativamente alto”.