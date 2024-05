Spotorno sobre el aumento de las tarifas: “Todavía tiene que subir un poco más para llegar a los niveles de costo”

En diálogo con Canal E, el economista, Fausto Spotorno, habló sobre los fuertes aumentos que tuvieron las tarifas de luz y cómo se manejan en los países vecinos de Argentina. Además, se refirió a que todavía faltan por subir los servicios y mencionó la situación de los salarios en comparación con la década del ´90.

“La particularidad de esto es que se da siendo los valores de la energía más barata de la región y no la más barata del mundo. Solamente Ecuador y Paraguay tienen energía más barata, siendo que a Paraguay le sobra energía porque produce más de lo que se consume”, comentó Fausto Spotorno. “Se está volviendo a lo que eran los años ´90, cuando la energía no estaba subsidiada y todavía el salario en dólares no llegó a los niveles que tenía en la década del ´90”, agregó.

A la energía todavía le falta por subir

Posteriormente, Spotorno planteó: “La energía sigue estando subsidiada y todavía tiene que subir un poco más para llegar a los niveles de costo”. Luego, manifestó que, “esperemos que con el tiempo se recuperen los salarios como para que se pueda pagar esto sin que se altere la relación entre lo que pagamos de energía y los salarios promedio”.

Los salarios se tienen que ajustar mucho más de lo que falta subir las tarifas

“En el mediano plazo o a un año, en la medida que la economía vuelva a crecer y se ajusten las tarifas, que lo que hace falta ajustar no es tanto y lo que falta ajustar de salarios sí”, sostuvo el entrevistado. “En los próximos 12 meses, vamos a ir recuperando los valores de energía que había a finales de la década del ´90, más cerca de lo que cuesta la energía en la región y con salarios más altos, lo que falta es menos duro de lo que pasó”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Si las cosas salen bien, lo que uno debería esperar es que el salario crezca más de lo que puede crecer el precio de la energía en dólares, entonces, la cosa se iría suavizando por más que todavía falta ajustar el precio de la energía”.

A modo de cierre, Spotorno expresó: “Las tarifas de luz a nivel residencial tuvieron un aumento más grande porque en lo que es industrias, ya venían aumentando con más fuerza y para las pequeñas industrias es un impacto grande y eso implica un aumento de costos adicional”.