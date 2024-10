Continúa el recorte del Estado: “La motosierra siempre siguió funcionando pero en segundo plano”

Con el anuncio que se conoció en cuanto al cierre de AFIP y su reemplazo con una nueva entidad recaudatoria conocida como ARCA, el Gobierno le volvió a dar protagonismo a la motosierra, por lo tanto, eso indica que continúa el recorte de quienes trabajan en el Estado. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el editor de Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo.

“La motosierra siguió funcionando siempre pero por ahí en otro plano o con menos intensidad, quedó claro que al principio del primer trimestre o durante el verano la obsesión y la meta primaria era alejar a la economía de la hiperinflación”, comentó Tristán Rodríguez Loredo. “Después del verano, a partir de abril, en el segundo trimestre del año la economía se estabilizó con una inflación alrededor del 4%”, agregó.

La economía se encuentra cerca de la convergencia anunciada por el Gobierno

Posteriormente, Loredo planteó: “La novedad de este último trimestre es que la inflación bajó otro escalón por debajo del 3%”. Luego, manifestó que, “estamos bastante cerca de aquel lugar donde iba a haber una convergencia entre los precios domésticos, la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial y la tasa de interés”.

“La motosierra siempre siguió funcionando pero en segundo plano y ahora el equipo económico entiende que está ganando tiempo y que ese tiempo lo tiene que aprovechar haciendo ajustes de diverso tipo y no solamente gastando menos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que salió ahora no es el corazón, lo de ahora no es el grueso del gasto público”.

Cuáles son las 3 grandes fuentes detrás del déficit fiscal

Por otro lado, el editor de Revista Noticias señaló: “Si miramos el origen del déficit fiscal a nivel nacional hay 3 grandes fuentes y en cada una de ellas hubo conflictos este año por el ajuste”. A su vez, remarcó que, “la primera tiene que ver con el subsidio a la energía y el transporte, esto tiene que ver con las tarifas que el público pagaba menos de lo que costaban”.

Para finalizar, Loredo expresó: “La segunda fuente era con la transferencia a las provincias y la tercera tenía que ver con el sistema previsional, que recauda menos de lo que gasta”.