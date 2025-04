En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló sobre el excesivo nivel de tensión que se siente en el ámbito internacional debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. También se refirió a cómo impacta en Argentina y la escalada que está teniendo a nivel histórico: “La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya tiene un impacto mayor que la pandemia”.

Crece la preocupación por un posible “crash financiero”

“El nivel de tensión actual es inédito. Estamos viendo comunicados de la cancillería china con una dureza que no se veía desde Mao Zedong”, advirtió Miguel Ponce, quien subrayó que China está dispuesta a “luchar hasta el final” si se trata de una guerra comercial, de aranceles o del tipo que sea.

Luego, manifestó que Donald Trump redobló la ofensiva con aranceles del 104% sobre productos chinos, a lo que China respondió con un 84%. “Esto marca una escalada sin precedentes, que está haciendo temblar a los mercados. Los grandes bancos piden a gritos que la Reserva Federal intervenga para evitar un crash financiero”, explicó.

El impacto de la guerra comercial sobre Argentina

En este contexto, el reciente anuncio de un nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional aparece atravesado por la disputa entre las dos potencias. “Nuestro problema está metido en el medio de esta guerra”, alertó Ponce.

Uno de los puntos sensibles es la renovación del swap con China, clave para las reservas argentinas. “Estados Unidos ya dijo que solo apoyará si se termina la dependencia financiera con China, mientras que los chinos destacaron oficialmente que el swap ha jugado un rol fundamental en el programa económico del actual Gobierno”, detalló.

Las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional

Esto genera incertidumbre sobre la votación del acuerdo en el Board del FMI. “La pregunta es: ¿China va a votar a favor? ¿Lo hará Estados Unidos? El acuerdo fue negociado antes de esta última escalada, lo que puede modificar el escenario completamente”, advirtió el especialista en comercio exterior.

A su vez, también puso el foco en las exigencias del FMI: “El Fondo ya no va a pedir más ajuste fiscal. Ahora va a exigir acumulación de reservas. Pero, ¿cómo va a hacerlo Argentina en este contexto de caos comercial internacional?”.

Reservas, tipo de cambio y producción

“La producción argentina va a padecer una doble Nelson: los aranceles globales y el retraso cambiario”, alertó el entrevistado. En cuanto a los posibles desembolsos del FMI, afirmó: “Si el primer desembolso es de 8.000 millones, habrá un nivel de condicionalidad. Si es de 12.000, la presión será mayor. Puede implicar aceptar un cambio del sistema cambiario, como la eliminación del blend o el establecimiento de bandas cambiarias”.

Y agregó: “Si no se soluciona el atraso cambiario, es imposible acumular dólares. Todo indica que vamos a recibir menos dólares, no más. Bajaron los commodities, el petróleo se derrumbó y hay exportadores que no tienen apuro por liquidar”.