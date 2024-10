Cuáles son principales temas que influyen en las elecciones de Estados Unidos

El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y las expectativas están centradas en quién será el próximo mandatario de ese país. Aunque las encuestas muestran una leve ventaja para Kamala Harris, el resultado final aún es incierto. El voto de los estadounidenses puede cambiar en los últimos días de campaña, lo que genera gran incertidumbre.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista internacional y politóloga, Fernanda Cornejo quien expresó que, “el reciente debate de candidatos a vicepresidentes pasó un tanto desapercibido”.

Cuál es la conclusión de los debates

Según la entrevistada, durante el debate se abordaron principalmente temas internos y en el caso del debate presidencial, Kamala Harris, por ejemplo, hizo hincapié en cuestiones internas, mientras que Donald Trump se centró más en su rol como referente geopolítico. Sin embargo, temas importantes, como el conflicto entre Rusia y Ucrania y la escalada de tensiones en el Medio Oriente, “casi no se tocaron” y remarcó que, “esto es preocupante, ya que la labor de un vicepresidente debería incluir un enfoque en estos asuntos globales”.

La ambivalencia de los votos y la influencia de los votantes

En cuanto a las elecciones anticipadas, Cornejo contó que ya han comenzado en cuatro estados, “algo común en Estados Unidos”. Pero, este proceso “culminará en el anuncio de quién acompañará al próximo presidente, lo que se espera para el 5 de noviembre”.

Por otra parte, la periodista comentó que desde la elección de Barack Obama, no ha habido una correlación directa que explique lo que motiva a los votantes, quienes “muestran una gran ambivalencia”. Y remarcó que, aunque Kamala Harris lidera las encuestas, es importante recordar que Hillary Clinton ganó el voto popular pero no los delegados, lo que demuestra que “no siempre hay una relación proporcional entre el apoyo a nivel nacional y el número de delegados obtenidos”.

Además, la politóloga aseguró que la situación actual incluye múltiples factores, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y la migración, que “podrían influir en la decisión de los votantes”. Y finalizó: “No existe una causalidad directa que se pueda establecer respecto de cuáles son los motivos que llegan a movilizar el voto”.