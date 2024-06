Créditos hipotecarios: por qué los bancos no pueden entregar dólares para la escritura

La emisión de los bancos de los créditos hipotecarios generó el interés de posibles compradores que buscan oportunidades convenientes para poder acceder a la casa propia. Sin embargo, se dio a conocer que las entidades monetarias no podrán entregar dólares a sus clientes para la escritura de la casa.

La liquidación en la transacción y el pedido a las autoridades

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el coordinador del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario de CABA, Miguel Chej Muse, quien contó que el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires fue recibido por el director del Banco Central de la República Argentina, y se le plantearon las inquietudes tanto de la sociedad en general como de los corredores inmobiliarios.

Según el entrevistado, estas inquietudes son en relación con la liquidación de préstamos hipotecarios en pesos a los clientes, quienes deben cancelar la operación de la escritura en dólares comprometidos. “Se expuso claramente la necesidad de derogar un artículo que había retirado la autorización a los bancos para liquidar hasta 100 mil dólares en el momento de la transacción”, mencionó.

Derogación de la normativa y la posibilidad del dólar MEP

En continuidad con el tema, Chej Muse sostuvo que la respuesta que se obtuvo en la reunión fue que, en la actualidad, es difícil derogar esa normativa, pero la alternativa del dólar MEP exclusivamente para los créditos hipotecarios “les pareció bastante razonable y están dispuestos a interactuar con la CNV (Comisión Nacional de Valores) para ayudar en la gestión de esta alternativa”, dado que los préstamos hipotecarios son proporcionados por el Gobierno Nacional.

La pérdida de interés de créditos

Por otra parte, el entrevistado comentó que a las autoridades bancarias se les aclaró que la sociedad está observando con mucha expectativa todos estos anuncios y que, con el paso de las semanas, “si no hay buenos resultados, la línea de crédito podría colapsar”. Y siguió: “Incluso se manifestó que no solo el tomador del crédito decide sobre la compra, sino también el vendedor de la propiedad, quien, al ver muchas complicaciones, podría decidir no vender con crédito”.

Ante la consulta sobre si efectivamente se están otorgándolos los créditos, Chej Muse aseguró tener referencias de que, “son muy pocos los que están siendo aprobados y el proceso es muy lento”.

Para cerrar, dijo: “En los próximos días realizaremos una nueva encuesta con las inmobiliarias para relevar datos actualizados sobre la marcha de los créditos y podremos proporcionar información más precisa, pero por ahora el panorama es muy lento”.