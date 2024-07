Cuál es la situación de los refugiados brasileños en Argentina

Tiempo atrás, la Justicia brasileña pidió al gobierno argentino que informe sobre las personas, de un listado de 143 prófugos, que habían ingresado a su territorio, en el marco de las investigaciones del intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva. Este es el paso previo a un posible pedido de extradición.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Patricio De la Barra quien mencionó que la situación de los refugiados brasileños en Argentina “es complicada”.

Cómo es la situación de los brasileros piden asilo político

Según el entrevistado, en la actualidad hay 62 personas acudiendo a la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) para obtener asilo, y “se dice que 13 de ellas ya han dejado Argentina”. Y añadió: “En total, 143 personas han dejado Brasil hacia Uruguay, Paraguay, y la mayoría se encuentra en Argentina esperando la decisión de CONARE sobre su solicitud de refugio”.

Con respecto al accionar de la justicia brasileña, De la Barra sostuvo que podría no estar actuando de acuerdo a la Constitución, ya que no se llevaron a cabo audiencias de custodia para las personas incriminadas, y “algunos fueron condenados a penas severas sin individualizar sus casos”. Y agregó: “Además, grabaciones mostraron al exministro de Seguridad Institucional abriendo puertas para que ingresaran manifestantes con intenciones destructivas, aunque no representaban a la mayoría”.

En continuidad con el tema, el periodista sostuvo que ante la falta de justicia y el cierre de opciones para recurrir a cortes internacionales, muchos han buscado refugio en Argentina, “esperando encontrar amparo bajo el liderazgo de Javier Milei, cuya ideología libertaria les resulta más favorable”. Y continuó: “En Brasil, la polarización y el revanchismo del gobierno actual contra quienes apoyaron al principal oponente de Lula han empujado a estas personas a buscar refugio fuera del país”.

Cómo están las relaaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil

Al ser consultado sobre las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Brasil, De la Barra aseguró que las recientes declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva “no deben haber agradado en absoluto a la Casa Rosada” porque Lula había expresado su deseo de conversar con Milei, pero “antes quiere que el Presidente pida disculpas por lo dicho durante sus respectivas campañas”. Y añadió: “Esta situación se ha repetido en diversos círculos, ya que ambos líderes tienen diferencias ideológicas significativas y buscan ocupar un espacio importante en el ámbito internacional”.

La imagen de Lula frente a Milei

Además, el entrevistado contó que Lula “ha perdido protagonismo recientemente”, y en el contexto de las reuniones del 17 de junio, donde Georgina Meloni se mostró más cercana al presidente argentino y tuvo una larga conversación con él, “no le otorgaron la misma importancia a Lula”. Y siguió: “Se lo trató de manera bastante fría, lo que no le debe haber gustado en absoluto, especialmente considerando el dinero gastado para participar en este evento”.

Para cerrar, agregó: “A esta pérdida de protagonismo de Lula, se suma que la economía brasileña enfrenta serios problemas con la devaluación del real y la inflación, exacerbados por las diferencias entre el Presidente y su ministro de Economía, Fernando Haddad”.