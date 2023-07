Cuáles son las áreas de la robótica con más desarrollo a futuro

El futuro parece dividirse entre la inteligencia artificial y la robótica. Mientras muchos creen que la IA está en plena desarrollo, lo cierto es que la robótica nos acompaña desde hace tiempo y parece, que aún, no reparamos en eso.



Para hablar con profundidad sobre este tema, Canal E se contactó con el ingenieron Cris Pezoa quien expresó que, “la robótica ya es parte de nuestras vidas” porque la encontramos en robots que cortan el pasto, en aparatos de la cocina, en los medios de transportes, entre otros. “La estamos viviendo día a día y ya estamos involucrados en ella”, agregó.

Con respecto a la forma en que afecta la forma de trabajo, Pezoa aseguró ser “un defensor de que la robótica no está quitando trabajo, sino que está aumentando la seguridad y la eficiencia”. Y ejemplificó al contar que antiguamente un obrero no tenía capacitación “porque no la necesitaba”. Sin embargo, hoy la necesita “para poder manejar un robot con joystick, a metros de distancia y donde su seguridad también está resguardada”, añadió.

La especialización en robótica

Para Pezoa, “los jóvenes tienen que especializarse un poco más ahora, porque hay un montón de un montón de cosas que rodean la robótica”. Y expresó que, “un robot no se arma solo, no se conduce solo. Se necesita programación y mantención. Necesita cuidados; y eso se lo tiene que ser el trabajador”.

Al hacer mención al período de adaptación de las personas que ya están trabajando en ciertos rubros donde la robótica está acaparando el área, el entrevistador sostuvo que, “es necesario para avanzar como civilización y porque es una parte que no podemos negarnos a seguir un progreso”.

Ademas, Pezoa expresó: “Puede ser que llegue un momento en que baje el desempleo porque hay personas que se pueden inyectar al sistema de otra forma”. Y para finalizar, añadió: “Es hermoso que nos lleven a este a este nivel de avance”.