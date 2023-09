Cuáles son las conclusiones y resultados de la Cumbre del G20

Concluyó la cumbre del G20, el encuentro más importante entre líderes políticos del mundo, y los resultados y conclusiones; ya sean económicos y geopolíticos, que se esperan serían de mucho interés. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios asiáticos y doctor en procesos políticos contemporáneos, Fernando Pedrosa quien expresó que, “los resultados son los que van a determinar la política de los próximos meses”.

El acuerdo final e India en el mapa geopolítico

Según Pedrosa, el primer resultado es que las 20 economías del mundo se pusieron de acuerdo en algo que no parecía tan facil al principio. Y agregó: “Porque Estados Unidos quería hacer un documento que castigara a Rusia por la invasión a Ucrania, Rusia y otros países no estaban de acuerdo, así que todo anunciaba que iba a ser el primer G20 que no tuviese un documento final”.

Sin embargo, sobre la hora llegaron a un acuerdo, donde se logró un documento “que salvó la reunión” y que dejó como punto importante que India, como sede, comienza de a poco a convertirse en un actor geopolítico de relevancia más allá de su región, explicó Pedrosa.

“La India es pragmática. Le conviene juntarse con Estados Unidos militarmente y seducir a los países occidentales con su tradición milenaria”, expresó el especialista. Y continuó: “No fue un triunfo de ellos, pero India apareció en el mapa y hay que tomarla en cuenta”.

Regulación de criptomonedas entre países

Según Pedrosa, es también importante destacar que se firmó un documento para empezar a controlar la información de los criptoactivos. “Todas estas monedas son difíciles de declarar y de perseguir impositivamente”, agregó el entrevistado.

Para finalizar, expresó: “En el acuerdo, estos países empezarán a pasarse información sobre las personas que tienen criptoactivos ahorrados en cada uno de estos países del G20, es decir que pronto habrá novedades o intentos de regulaciones y de control de un mercado que hasta ahora estaba más o menos libre de los estados”.