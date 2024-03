Cuáles son los motivos por los que se acelera la caída del consumo

La escalada de precios y la pérdida del poder adquisitivo está produciendo un impacto muy significativo en el consumo, a tal punto que los diferentes rubros económicos encendieron las alarmas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Sergio Rodriguez Glowinski, quien manifestó su preocupación por el consumo y expresó: “La población ni siquiera tiene acceso a llegar a fin de mes”.

Suba de la tasa de desempleo

Según el economista, la tasa de desempleo “venía sólida”, pero “producto de esta economía recesiva, vamos a empezar a verla subir” porque “al no haber consumo, el gobierno no tiene recaudación, las pymes no tienen venta y van a empezar a despedir el personal”. Y agregó: “El círculo se va a ir retroalimentando”.

Disminución de consumo

Con respecto a cuáles son los productos que han caído considerablemente su consumo, el entrevistado sostuvo que, “la leche está cayendo entre un 20% y 25% promedio” en los últimos dos meses. “Es preocupante porque se trata de una alimentación importante para la población”, dijo.

Para finalizar, Glowinski mencionó que hubo una disminución del 43% en medicamentos en farmacias y un 23% de productos de ferretería.