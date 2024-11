Cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta la conectividad industrial en el ámbito agroindustrial

El sector agroindustrial se encuentra en constante complementación con las nuevas tecnologías que van surgiendo, desde la inteligencia artificial hasta la importancia que tiene el desarrollo de la conectividad rural. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el co fundador de Industria 4.0, Juan Pablo Cosentino.

“La digitalización es el primer paso para poder hacer un análisis inteligente de esos datos que regala la producción agropecuaria”, comentó Juan Pablo Cosentino. “Hoy existen maquinarias y sensores, pero a veces la carencia de conectividad deja a esa tecnología parcialmente utilizable o no en todas sus capacidades”, agregó.

La evolución de la conectividad rural

Posteriormente, Cosentino planteó: “La conectividad ha sufrido evoluciones, en un inicio hablábamos de la conectividad como una cuestión meramente social”. Luego, manifestó que, “Argentina es de los peores países en términos de conglomeración, eso quiere decir que la gente se ha ido de la ruralidad para ir a centros urbanos cuando en el resto de los países estos índices son más chatos”.

“Más del 95% de la población vive en menos del 10% de la superficie”, sostuvo el entrevistado. “Cuando se dice que la conectividad social une personas, realmente el indicador es que más del 96% de la población tiene conectividad, entonces, no es la sociedad necesariamente la que está desconectada sino que es una cadena agroindustrial que está desconectada”, complementó.

A su vez, el co fundador de Industria 4.0 señaló: “La cadena agroindustrial no necesariamente está en la zona donde está produciéndose ese bien que después compra”. Por otra parte, remarcó que, “hay datos que tienen validez temporal, más allá de que el dato pueda ser veraz o no, la validez temporal del dato para tomar ciertas acciones, si no se ejecuta de manera inmediata se incurre en una pérdida”.

A modo de cierre, Cosentino expresó: “La determinación de ese valor por el cual el productor entiende que hay en esa acción sobre el dato que requiere conectividad en tiempo real, es la que permite la discusión sobre si la cadena de valor está dispuesta a acompañar esa demanda”.