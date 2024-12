Cuáles son los riesgos de que el dólar blue siga bajando en materia de importaciones

El dólar blue continúa con su tendencia a la baja en los mercados y esto podría implicar una complicación a futuro pensando en las importaciones, ya que la liquidez podría orientarse al dólar oficial y de no haber más, se podría frenar la importación. En relación a este tema, este medio dialogó con el economista, Federico Glustein.

“Lo que estamos viendo es una baja sensible del dólar blue, producto principalmente de la venta por obligaciones”, comentó Federico Glustein. “Generalmente, los que operan el blue son los sectores informales y aquellos que son trabajadores, los cuales no tienen conocimientos del dólar mep o contado con liquidación y utilizaban tradicionalmente el método de ahorro del dólar a partir del blue”, agregó.

Quienes están vendiendo dólar blue ahora están perdiendo

Posteriormente, Glustein planteó: “llegado diciembre, el consumo cayó un 20%, por lo tanto, esas obligaciones de diciembre se tienen que pagar tanto personas como PyMEs y van lo venden al blue, perdiendo porque muchos de ellos han comprado el blue a $1.300 y hoy lo tenemos a $1.050”. Luego, manifestó que, “esto puede ser estacional, estamos viendo un diciembre muy particular, no recupera el consumo general, sobre todo las clases bajas y medias bajas”.

La unificación cambiaria cada vez más cerca

“El blue se está acercando muy paradójicamente al oficial, el mep está a $1.060, con lo cual, están los 3 en sintonía, brecha mínima”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En enero, al no haber dólar blend y al no existir el impuesto país, vamos a tender a converger en todo tipo de divisas, con lo cual, en cualquier momento estamos en condiciones de liberar el cepo”.

Por otro lado, el economista señaló: “Si uno lo piensa por el lado de las cotizaciones, uno estaría en condiciones de levantar el cepo, la plaza está seca de pesos, hoy faltan pesos, los bancos están demandando pesos a pesar de la baja en la tasa de interés”. A su vez, remarcó que, “los bancos están pagando más por los pesos porque los necesitan para funcionar como bancos, entonces, no hay pesos circulando porque la mayoría ingresan al circuito formal”.

“Si no hay dólares pero el dólar sigue bajando, vamos a tener una fuerte demanda en el oficial por parte de los importadores, que antes se canalizaba por el contado con liquidación o por el blue”, expresó Glustein. “Al no haber dólar oficial y manejar el tipo de cambio con un 2% mensual, vamos a evitar que se dispare, sin embargo, si no tenemos los dólares suficientes, va a haber un freno a las importaciones”, finalizó.