En diálogo con Canal E, el periodista especializado en economía, Damián Di Pace, habló sobre las razones detrás de la baja en el riesgo país y recalcó como una pata fundamental a la ratificación del ancla fiscal. También se refirió a la situación de los inversores locales y sus exigencias en cuanto a la presión impositiva.

“Hay varios motivos detrás de la baja en el riesgo país, en el último cuatrimestre sucedieron varias cuestiones en Argentina, el riesgo país en septiembre llegó a estar en 1.570, baja 1.000 puntos que es una baja sustancial”, comentó Damián Di Pace. “La baja del riesgo país fue por coalición política oficialismo y oposición dialoguista en el Congreso, ratificando algo fundamental, el ancla fiscal que para este Gobierno es innegociable”, agregó.

La consolidación del ancla fiscal y su impacto en el riesgo país

Posteriormente, Di Pace planteó: “El equilibrio fiscal se ratificó en el Congreso con el veto de la ley previsional y el veto del presupuesto universitario”. Luego, manifestó que, “ahí el mercado vio que no solamente es el ejecutivo sino que también el Congreso está decidido a fundamentar que el ancla fiscal es una pata muy importante para el Gobierno”.

Pros y contras de pagar a los acreedores

“Cuando Argentina haga el pago el 9 de enero va a tener una mala y una buena, la mala es que las reservas netas negativas van a quedar en USD 10.000 millones, la buena es que va a tomar un mayor nivel de credibilidad en el mercado”, sostuvo el entrevistado. “Se está pagando la deuda de los bonos con los acreedores que casi se defaultea en el medio de la pandemia en 2020”, complementó.

Sobre la misma línea, el periodista señaló: “Hoy empezamos a ver una economía, que en este 2025, empieza a crecer, por lo cual, también el superávit no solamente se basa en el veto sino que debería poder sostenerse por recaudación real”. Por otro lado, remarcó que, “al inversor local no le interesa la inversión financiera ni la inversión extranjera, lo único que quiere es que baje la presión tributaria y eso no se va a dar en el 2025”.

“Lo que va a demandar el sector privado es que los impuestos en Argentina sean mucho más razonables”, expresó Di Pace. A modo de cierre, dijo que, “la percepción del problema por parte de las PyMEs pasó del 51% en 2023 al 81%, es decir, 8 de cada 10 PyMEs están preocupadas por la voracidad fiscal”.