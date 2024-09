Daniel Rosato: “La carga energética se va a reducir porque se está produciendo menos”

Los dichos del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, despertaron cierto malestar entre los industriales ante el anuncio de que habrá cortes programados para las empresas y a eso se le suma el pedido de que haya un ahorro de energía. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el presidente de PyMEs Industriales Argentinos, Daniel Rosato.

“Lo único que se puede hacer, que no se ha hecho, son las inversiones que se tendrían que haber hecho en infraestructura, que tiene que ver con el transporte de la energía”, comentó Daniel Rosato. “Acá el problema no es que no haya energía, el problema es el transporte, se ha quintuplicado el costo de la energía y ese dinero no fue a parar a realizar las inversiones que había que hacer en el cambio de cableado”, agregó.

Los microcortes perjudican a la industria

Posteriormente, Rosato planteó: “Todo el cableado que existe en Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, es antiguo, cuando suben las temperaturas se recalientan y generan estos cortes de energía”. Luego, manifestó que, “los cables no aguantan y se generan microcortes, que es lo que perjudica y va a afectar a la industria, especialmente a las PyMEs porque no van a poder producir”.

“Nos llama la atención lo que planteó el secretario de energía referente a pedirle a las empresas que los cortes sean por voluntad propia”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si las empresas no pueden producir y no pueden pagar salarios, eso va a generar un problema o un trastorno económico que lo termina pagando siempre el trabajador”.

El tema energético no será un problema para las industrias debido a la falta de producción

Por otro lado, el presidente de PyMEs Industriales Argentinos señaló: “La industria está produciendo entre un 20 y un 30% menos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “vamos a fin de año a que, por cuestiones de las variables económicas y la falta de demanda del mercado interno y externo, estamos atravesando una situación de que la carga energética se va a reducir porque se está produciendo menos”.

Sobre el final, Rosato destacó que, “este año no debería haber problemas por problemas de generación, sí por problemas de transporte, el problema es de inversión, las generadoras tienen que invertir en lo que es el transporte de energía”.