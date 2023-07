Dalto: cómo funciona este proyecto para que las personas puedan aprender programación

En la actualidad, la programación es un rubro que se está desarrollando a elevada velocidad debido a la alta oferta de trabajo que tiene. Es por eso que el programador y creador de contenido para Youtube, Lucas Dalto, creó una beca para que las personas que quieran aprender a programar puedan inscribirse.

“Encontré un problema y era que había mucha desinformación sobre el rubro en sí. En general, con el tema de conseguir trabajo y lo que se necesitaba aprender. Entonces, armé un perfil de desarrollador web”, contextualizó Lucas Dalto sobre cómo surgió su idea de desarrollar el Proyecto Dalto.

Proyecto Dalto: una beca para aprender a programar

“Agarré a 3 personas de diferentes lugares del país. Les pague todo, las traje para Buenos Aires, les pague un departamento a cada uno y les compre una computadora. Solamente tenían que enfocarse en aprender lo necesario para que en un plazo de seis meses, puedan armar proyectos y tener lo suficiente como para adentrarse en el mundo laboral”, agregó.

Posteriormente, Dalto expuso los resultados del proyecto que llevó a cabo: “Ya están haciendo proyectos para una plataforma. Una de las chicas que se vino ya consiguió trabajo en una plataforma de desarrollo de software también. La verdad que por ahora los resultados vienen espectaculares”.

Las clases son grabadas para quienes no hayan podido acceder al proyecto puedan aprender por su cuenta

Con respecto a los requisitos que se pedían para acceder a este proyecto, debían ser mayores de edad y poder comunicar lo que iban haciendo a lo largo del aprendizaje. “Queda todo registrado y grabado, la gente puede ver todo lo que tuvieron que hacer estas personas y cómo cada una tuvo que llegar a ese objetivo para que puedan replicarlo”, complementó el entrevistado.

“Se anotaron unas 13 mil y pico de personas”, señaló el programador y mencionó que se postularon personas con diferentes grados de aprendizaje: “Hay gente que incluso ya trabaja en el sector, gente que no sabe nada, gente que está en la universidad o algunos recibidos y algunos que son completamente autodidactas. Lo que más sucede es gente que quiere conocer el rubro”.

Salarios bien remunerados: una posibilidad que ofrece saber programación

Para finalizar, Dalto brindó sus razones por la cual las personas se inscribieron en su proyecto: “Creo que es por el tema de la constante idea de que el desarrollador gana bien. Entonces bueno, quien lo ve piensa, encima me pagan todo, si me traen para Buenos Aires, si me van a asegurar que consigo un trabajo. Que en realidad yo no aseguro un trabajo solo aseguro que van a tener los conocimientos para adquirirlo”.