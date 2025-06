Bernues: "El gobierno está a 4.000 millones de dólares de cumplir la meta con el FMI"

En diálogo con Canal E, Nau Bernues analizó el panorama económico argentino y advirtió sobre los factores que condicionan el cumplimiento del acuerdo con el FMI y la recuperación de la confianza ciudadana.

“Lo que quiere hacer el gobierno es cumplir con las metas que tiene el programa con el FMI”, aseguró el entrevistado al referirse a la acumulación de reservas del Banco Central. El plazo, originalmente fijado para el 13 de junio, se extendió hasta fines de julio, lo que le da al Gobierno más margen para alcanzar los objetivos acordados.

“Estamos hablando de que las reservas netas en el Banco Central sean menos 2.700 millones de dólares”, detalló. Actualmente, “el gobierno está unos 4.000 millones de dólares lejos de cumplirlo”, por lo que se espera una mayor emisión de deuda o la concreción de repos financieros en el corto plazo.

Dólares del colchón: ambición sin resultados

Sobre los recientes intentos del Ejecutivo para movilizar los dólares guardados por los ciudadanos, Bernues fue crítico: “Están muy ambiciosas por parte del gobierno y todavía no hemos visto muchos resultados”.

Destacó que, aunque la intención es buena, “el argentino tan acostumbrado a los vaivenes macroeconómicos todavía no se siente cómodo” para desprenderse de sus ahorros en divisa extranjera. La falta de confianza estructural sigue siendo un obstáculo clave.

Seguridad jurídica: el gran ausente

Uno de los principales motivos por los que los ahorristas no se suman a las medidas oficiales es la falta de respaldo legal. “No hay una ley hoy que respalde esto que está queriendo impulsar el gobierno”, explicó.

Incluso expertos del ámbito legal y tributario desaconsejan participar de estas medidas. “Tu contador te dice ‘mirá, todavía no lo hagas’, que no están dadas las condiciones para que no vayas preso”, apuntó Bernues, recordando que “están las leyes de evasión vigentes”.

Pese a intentos de aclarar los alcances de la política, “el que tiene mucho guardado probablemente, hasta que no vea un cambio real en la seguridad jurídica, lo va a seguir guardando”.

La reforma impositiva: una prioridad urgente

Consultado sobre las reformas necesarias para estabilizar la economía, Bernues no dudó: “La reforma impositiva está en el lugar número uno, por lejos”. Criticó la carga fiscal actual, señalando que “la presión impositiva que tenemos los argentinos es altísima”, lo cual desincentiva la competitividad local e impulsa la necesidad de importar productos.

“Esto termina encareciendo al país y dificulta bajar la inflación”, agregó. Desde su perspectiva, una reducción impositiva podría ser una herramienta poderosa para dinamizar la economía, fomentar la producción nacional y aliviar los precios al consumidor.

Una economía condicionada

El panorama planteado por Bernues describe un Gobierno presionado por cumplir compromisos externos, mientras enfrenta barreras internas vinculadas a la confianza, la seguridad jurídica y la presión fiscal.

“Bajar los impuestos ayudaría lógicamente en esa baja de precios”, concluyó el economista, subrayando la necesidad de avanzar con decisiones estructurales si se quiere salir del estancamiento actual.