Fabián Medina: “La plata del FMI no se puede usar para bonistas”

La falta de ingreso real de dólares y la intervención oficial en el mercado de bonos generan desconfianza entre inversores y tensan las variables financieras clave.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Fabián Medina, quien comentó que, “estamos ante un gran movimiento de bonos”, alertando sobre la intensa actividad del Gobierno en el mercado financiero para contener el dólar.

El economista se refirió a los bonos Bonte 2030 como un caso testigo: “Se anunció con bombos y platillos que se había ofertado 1.700 millones y obtuvieron 1.000, pero no ingresaron”.

Lejos de sumar reservas, las arcas del Banco Central cayeron: “Ayer deberían haber ingresado esos dólares, pero en lugar de eso, cayeron 80 millones”, advirtió Medina. En su lectura, ese supuesto ingreso es simplemente un ardid: “Ese 1.000 es un blef”.

Reservas que no aparecen y pagos inminentes

El especialista trazó un escenario preocupante de corto plazo: “El 7 de julio hay que tener listos 4.800 millones para pagar a bonistas”, mientras el Fondo Monetario Internacional llegará el 13 para auditar cuentas. Según Medina, si no hay resultados, “te van a mandar a reperfilar bonistas”.

En ese contexto, remarcó que “el mercado descuenta que Argentina no acumula reservas y no tiene dólares para pagar”, sobre todo porque “la plata del FMI no se puede usar para bonistas”.

El riesgo país, congelado y manipulado

Otro punto de alerta es el riesgo país, que según Medina “está clavado en 651 hace una semana y media”. Un dato inverosímil, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado y que “ese índice se calcula con los bonos soberanos”. Para el economista, “si se muestra, queda a la vista de la gente, entonces prefieren esconderlo”.

Dólares paralelos y presión sobre el tipo de cambio

Medina explicó que hay fuerte intervención en el MEP y el contado con liquidación. “Lo están bajando a los cachetazos”, aseguró. Según datos en tiempo real que compartió: “El MEP volvió a 192 y el CCL está en 1.201”.

También mencionó que “están demandando importadores e inversores locales que no quieren perder más plata”, y remarcó que el “dólar cripto” supera los 1.220 pesos, reflejando la presión real del mercado.

Una analogía de truco para explicar el blef

Para graficar la situación del Gobierno con los bonos, Medina usó una imagen clara y popular: “Es como cuando tenés 24 o 25 y te tiran una falta de envido. Y por ahí tiene 22, pero es más 22 que vos”. En su visión, los mil millones anunciados son eso: una jugada arriesgada sin respaldo real.

Ganancias, aguinaldo y elecciones en el Consejo

Consultado por el posible impacto del medio aguinaldo, Medina fue categórico: “El chiquitaje del laburante no te va a mover el amperímetro”, y explicó que lo que afecta son pagos grandes, como los recientes 405 millones de provincias como Córdoba, Santa Fe y Ciudad.

También habló sobre el nuevo régimen simplificado de ganancias: “Hoy salió la autorización para ingresar. Vas a pagar un 25-30% más si no te cubrís bien”, anticipó. Finalmente, recordó su participación en las elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: “Vamos a cuidar a los profesionales y no votar nada a favor de eliminar las matrículas”.