Desde ATE exigen la mediación de los contratos que vencen el 30 de junio: 60.000 trabajadores podrían ser despedidos

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei al frente del Gobierno, una de las banderas de la campaña era la absoluta reducción del Estado, que incluye el despido de una determinada cantidad de trabajadores estatales y próximamente vencerán alrededor de 60.000 contratos, de los cuales está en duda su renovación. Con el fin de ampliar esta información, Canal E se comunicó con Pedro Lynn, secretario general de ATE Capital.

“Alrededor de 63.000 trabajadores estamos contratados y desde que asumió este Gobierno los contratos se renuevan trimestralmente, así que ya tuvimos esta situación en diciembre, luego en marzo y ahora va a volver a suceder el 30 de junio”, comentó Pedro Lynn. “Es un Estado donde se hace muy difícil trabajar en condiciones normales, si cada 2 meses tenés que volver a preguntar si te van a echar o no”, agregó.

Los contratos de los trabajadores estatales vencerán el 30 de junio

Posteriormente, Lynn planteó: “Fuera de los anuncios públicos, dentro de los organismos no hay ninguna bajada de línea concreta por parte de las autoridades”. Luego, manifestó que, “lo único real y concreto es que el 30 de junio los contratos se vencen y, de no mediar una renovación, quedaríamos afuera del Estado más de 60.000 trabajadores”.

“El resultado más importante es el despido de más de 15.000 compañeros, que es un número enorme y terrible”, sostuvo el entrevistado. “Mediante las acciones gremiales del sindicato y también mediante acciones legales del equipo jurídico, se pudo reincorporar a muchos compañeros en los sectores”, complementó.

¿De dónde proviene el apriete hacia los trabajadores estatales?

Por otro lado, el secretario general de ATE Capital señaló: “El apriete desde puertas adentro de los organismos no es tan así, en general, el apriete viene más desde la línea de presidencia y jefatura de gabinete”. A su vez, remarcó que, “ya no es una sensación la idea de que me pueden echar cuando 1 de cada 5 contratados ya fue despedido, eso es una realidad, al jefe de gabinete Francos todavía no lo hemos escuchado hacer declaraciones muy fuertes respecto a los despidos estatales”.

“Vamos a ir al Congreso como fuimos cada una de las veces que se trató la ley, el resultado para nosotros ya es un golpe porque la reforma que implementa esta ley no se modificó en el Senado”, expresó Lynn. “Esto implica que no solo van a correr riesgo los que somos contratados, sino que la ley habilita el despido de los compañeros de planta permanente”, concluyó.