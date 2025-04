Hernán Madera: “La CGT ya no genera el miedo que generaba”

En contacto con Canal E, el analista político, Hernán Madera, habló sobre las razones por las cuales la CGT decidió iniciar el paro nacional y cómo impactó la no adhesión de la UTA. También se refirió a que en la actualidad puede visualizarse un deterioro de la actividad sindical y que la pérdida de poder por parte del peronismo estaría arraigada a esa caída.

Según Hernán Madera, la central obrera impulsó la medida por tres razones claves: “Primero, por la desregulación que avanza sobre las obras sociales sindicales; segundo, por el proyecto de democracia sindical que puede meter a la izquierda en las conducciones; y tercero, por la presión de las bases, tanto en el sector público como en el privado”.

El caso de la UTA fue central: “Quisieron demostrarle a la CGT cuánto los necesita y al mismo tiempo decirle al Gobierno ‘mirá lo que pasa conmigo o sin mí’. El impacto de que no adhieran los colectivos va a ser importante”, remarcó.

El deterioro del sindicalismo

Madera advirtió que el paro refleja una crisis más profunda: “La CGT ya no genera el miedo que generaba. Hay un proceso de desgaste de décadas. Los jueces se animan a fallar en contra de camioneros. Hay algo que se está descascarando y ellos no saben cómo manejarlo”.

Ese deterioro, según indicó, responde a una desconexión con la nueva composición social del país: “Esta es una nueva Argentina de cuentapropistas, changarines, gente que no está registrada. El peronismo perdió a la clase media-baja del interior y parte del conurbano. Ese es el problema que tiene también la CGT, que forma parte de esa estructura”.

La influencia del peronismo en la CGT

En cuanto a la interna del peronismo, el analista político describió que la CGT juega con ambigüedad: “Un huevo en cada canasta. No se pelean ni con Kicillof ni con Cristina. Apoyan la renovación un día y al otro valoran la figura de Cristina. Buscan quedar del lado del ganador”.

Además, señaló que el sindicalismo “necesita a todo el peronismo unido para frenar leyes que afecten las obras sociales y la reforma sindical. Pero incluso así no les alcanza. Ya hay mayoría antiperonista en la opinión pública y probablemente en el Congreso también”.

Cómo se beneficia el Gobierno de la caída del sector gremial

Sobre la estrategia del Gobierno ante el paro, el entrevistado explicó: “En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. El Gobierno está cayendo porque no mejora la economía, pero igual capitaliza el desprestigio sindical. No hay consumo, no hay crecimiento con empleo. Entonces el descontento crece, pero aún así, el Gobierno logra sacar rédito de esto”.

También se refirió al plano internacional y la alineación del presidente Javier Milei con Donald Trump: “Argentina es el país mediano más cerca del abismo. Tiene deuda, no tiene dólares, depende del swap chino y del FMI. Si hay una recesión global, Argentina va a ser la primera en caer”.