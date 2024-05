Desde el sector industrial exigen un plan para combatir la caída del comercio bilateral

La delicada situación que está viviendo Brasil debido a las inundaciones causadas por un fuerte temporal encuentra su repercusión a nivel comercial, sobre todo en lo que se refiere a las negociaciones del exterior. Es por eso que para entender cómo impacta esto en las industrias, este medio se puso en comunicación con el periodista de Noticias Industriales, Martín Cipres.

“La situación que se está dando con Brasil es una paradoja porque hay datos concretos, uno cuando empieza a ver los datos de la industria, hay una desaceleración, pero ya en abril, el comercio bilateral bajó un 9,5%”, comentó Martín Cipres. “La relación que se venía dando desde el punto de vista de la producción y del intercambio de materia prima, está dando esos primeros datos que empieza a mostrar que la industria se puede parar”, agregó.

La necesidad de un plan industrial

Posteriormente, Cipres planteó: “La industria, a través de la gremial empresaria, está pidiendo un plan industrial y el otro tema es el nuevo régimen que está siendo analizado en el Congreso, el RIGI”. Luego, manifestó que, “hay 2 temas que se están analizando, en el primero, lo que están pidiendo es que haya algún incentivo para la producción porque el plan productivo le permitiría a la industria hacer una transición, de mediano y largo plazo, y amortiguar los datos negativos”.

¿Cómo repercute la desaceleración inflacionaria en la industria?

“El tema del RIGI tiene que ver con una situación de tener paridad a la hora de las inversiones, es decir, que las grandes inversiones que vengan, también lo tengan contemplado a inversiones locales”, sostuvo el entrevistado. “La industria celebra la baja de la inflación porque les permite planificar a mediano y largo plazo”, complementó.

Por otro lado, el periodista de Noticias Industriales señaló: “La industria hoy no está invirtiendo, toda la inversión que uno escucha en el día a día tiene que ver con inversiones que vienen de 2 o 3 años atrás”. A su vez, remarcó que, “finalmente se termina de concretar algún plan de inversión, pero ahora no hay decisión de ampliar alguna inversión como ampliar una planta o pensar en una línea de producción nueva”.

“Muchas industrias que venían trabajando en el último año y medio con insumos importados, no han podido cancelar la factura, es decir, no tienen la posibilidad de ingresar insumos hasta que no cancelen esas facturas”, expresó Cipres. A modo de cierre, dijo que, “eso repercute en todo lo que es la cadena de valor”.