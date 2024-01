Sector pesquero contra Ley de Bases: señalan lo impulsado en el proyecto como “gravoso” para el sistema

Continúa el descontento por parte del sector pesquero hacia la Ley de Bases y, en esta ocasión, este medio dialogó con Lisandro Ángel Belarmini, ex asesor de la subsecretaría de pesca en la provincia de Buenos Aires, quien habló sobre las claves de la ley de pesca que no son tenidas en cuenta por el proyecto impulsado por el Gobierno.

“Todo el sector pesquero está muy preocupado porque a fines del año pasado se presentó un proyecto de ley, que vulgarmente se le conoce como ley Ómnibus”, comentó Lisandro Ángel Belarmini. “Dado la cantidad de materias que la componen, entre ellos tenía un capítulo de 12 artículos donde modificaba el régimen federal pesquero de manera sustancial”, agregó.

Posteriormente, Belarmini planteó: “A través del dictamen aprobado por mayoría, son 10 artículos en el proyecto del artículo 117 al 126 modifica estructuralmente el régimen federal de pesca”. Luego, manifestó que, “nuestro ordenamiento jurídico actual, compuesto por la ley 24.922, el decreto reglamentario 748 del año ´99 y demás normas dictadas en su consecuencia, está siendo totalmente modificado”.

En qué consiste el sistema de licitaciones públicas

“El proyecto que se pretende sancionar con fuerza de ley establece un sistema novedoso para nuestro país, que es un sistema de licitaciones públicas”, sostuvo el entrevistado, que después explicó: “Los cupos de captura pasarían, a partir del primero de enero del 2025, a ser subastados públicamente, esto quiere decir que se venden al mejor postor”.

Los recursos del mar no se asemejan con los no renovables

Por otro lado, el ex asesor de la subsecretaría de pesca en la provincia de Buenos Aires señaló: “Venimos sosteniendo que los recursos vivos del mar no se asemejan a los recursos que no son renovables, como los recursos de la minería”. Sobre la misma línea, remarcó que, “tienen un tratamiento totalmente distinto y en el caso particular de la pesca, el sistema de licitaciones sería mucho más gravoso para todo el sistema”.

“El artículo 27 de la actual ley federal de pesca estableció una serie de méritos para el emprendedor argentino, que lo reconoce en 4 items: historia captura, el procesamiento de productos en tierra o abordo, la cantidad de mano de obra empleada y la ausencia de infracciones contra el régimen federal de pesca”, expresó Belarmini. “Todo ese mérito que está establecido en la norma es totalmente ignorado por este proyecto”, concluyó.