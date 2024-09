Advierten que la eliminación del LiNTI “va a hacer que haya más siniestros en la ruta”

El Gobierno dio paso a la eliminación del LiNTI o también conocido como “registro Moyano”, una licencia que tenían que tener los conductores que se dedicaban al transporte de cargas y anualmente debían pagar para renovarlo. En relación a este tema, este medio dialogó con Carlos Gutiérrez García, del departamento de infraestructura de FADEEAC.

“El registro es la licencia única para transporte interjurisdiccional, es una licencia que se le entrega a los conductores que lo que hace es homologar las competencias de todos en materia de seguridad vial por una parte y conocimientos del transporte en otra”, comentó Carlos Gutiérrez García. “La LiNTI lo que hace es horizontalizar los conocimientos”, agregó.

Cuál es la función de la LiNTI

Posteriormente, García planteó: “La licencia está encaminada a la profesionalización de los conductores, es un oficio que no solo es llevar un camión y dar para adelante o marcha atrás”. Luego, manifestó que, “el registro no lo controla el sindicato FADEEAC, sino que es la federación que agrupa a las empresas de transporte de cargas, no a los conductores”.

El LiNTI es utilizado en otras partes del mundo

“La LiNTI existe en Estados Unidos y en Europa, todos los conductores tienen un registro profesional que acompaña el registro de manejo y su registro profesional, que lo autoriza a manejar un camión de cargas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Tanto en Estados Unidos como en Europa, el LiNTI es una entidad robusta que gestiona los haberes de los conductores”.

Por otro lado, el integrante del departamento de infraestructura señaló: “La FADEEAC es la que gestiona los cursos, es decir, tenemos cerca de 200 personas en todo el país que dan los cursos, se dan los conocimientos y se validan con examen”. A su vez, remarcó que, “no es que la persona se presenta, paga y automáticamente tiene el registro, va y estudia, todos los años se renuevan los conocimientos y se recuerdan conocimientos que debe tener”.

Para finalizar, García expresó: “Al desmontar todo el esquema que se hizo en el cual los conductores anualmente van recopilando nuevos conocimientos y van mejorando su perfeccionamiento en normas de seguridad, va a hacer que haya más siniestros en la ruta”.