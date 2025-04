Alonso: “China está moviendo los hilos más allá de los aranceles, llevando la disputa a una guerra de monedas"

La tensión entre China y Estados Unidos ha subido de nivel. Si bien al principio se pensaba que se limitaría a un aumento de aranceles, recientemente China ha comenzado a manipular la cotización de su moneda, lo que ha escalado el conflicto.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Fernando Alonso, quien expresó que, “China está moviendo los hilos más allá de los aranceles, llevando la disputa a una guerra de monedas que afecta directamente a economías como la de Argentina”.

Un nuevo mundo multipolar

Alonso también destacó que esta situación forma parte de una tendencia más amplia hacia un mundo multipolar en la economía global. “Estamos viendo un nuevo tipo de globalización, no liderada por Estados Unidos, sino por bloques económicos que compiten entre sí”, comentó. Este panorama de bloques cerrados podría redefinir las relaciones comerciales a nivel global, con China desempeñando un papel clave.

En este contexto, China está buscando establecer un sistema financiero alternativo al SWIFT, el sistema de pagos global dominado por el dólar. “China quiere su propio sistema de pagos y ya ha comenzado a implementarlo con países como Rusia, Irán y algunos del sudeste asiático”, indicó Alonso, añadiendo que esta estrategia apunta a reducir la dependencia del dólar.

¿Quién sale ganando en esta disputa?

Cuando se le preguntó si China está perdiendo o ganando con esta escalada, Alonso comentó que, aunque parece que China tiene un superávit comercial, la pregunta subyacente es quién logrará controlar el sistema de pagos global. “China tiene un plan más largo en mente. Está jugando una partida de ajedrez geopolítica más allá de la guerra comercial inmediata”, sostuvo.

Alonso también señaló que las acciones de China, como la venta de bonos del tesoro y la reducción de la compra de dólares por parte de sus bancos estatales, están pensadas para proteger sus reservas y reducir su dependencia del dólar. “China está tomando pasos que no parecen perjudicarla, sino más bien prepararla para un futuro multipolar”, explicó.

El FMI y la situación de Argentina

Con respecto al impacto de estos movimientos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Alonso consideró que no hay señales claras de que el FMI intervenga de forma masiva en la situación global. “No parece que el Fondo vaya a salir a asistir a países como lo hizo durante la pandemia. El acuerdo con Argentina sigue su curso, y la situación internacional podría complicar las exportaciones, pero no lo veo como un rescate a gran escala”, opinó.

Según el analista, aunque el FMI tiene en su agenda la asistencia a países con dificultades, no es probable que esto se convierta en una crisis global.

Para finalizar, Alonso agregó: “Argentina tiene un debate aparte dentro del FMI, pero la situación no está en un punto que justifique una intervención masiva”.