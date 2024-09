El sector industrial se encuentra muy al tanto de las últimas medidas que va sacando el Gobierno en materia económica, sobre todo ahora que se dio a conocer el presupuesto 2025 y se estima una estabilidad en las cuentas fiscales, además de una posible baja de la inflación para el año que viene. En este contexto, este medio se comunicó con el secretario de la UIA Joven, Oliver Maltz.

“Siempre que se estabilice la macro, para cualquier empresario y no solo para el empresario industrial, es importante”, comentó Oliver Maltz. “Desde que trabajo hace 12 años jamás viví en una macro estable, por lo que si logramos estabilizar la macro, bajar la inflación, tener créditos hipotecarios y para el consumo, va a ser muy bueno para reactivar el consumo de la economía”, agregó.

La postura del Gobierno frente a la industria

Posteriormente, Maltz planteó: “El Gobierno fue claro, inclusive desde antes de asumir, que ellos tienen que estar en ordenar la macro, bajar la inflación, en que haya créditos y después se arreglará la micro por su cuenta”. Luego, manifestó que, “estuvo siempre bastante claro que esa fue la postura del Gobierno y nos parece bien en un principio solucionar y arreglar la macro como primera medida”.

“Nosotros somos una generación que nos hacemos ver como propositiva y anti grieta”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Entendemos que si el empresario industrial tiene una mala imagen en la sociedad es porque nosotros nunca le dedicamos tiempo, espacio y dinero a mostrar lo que hacemos, a abrir nuestras fábricas”.

Los productos en Argentina tienden a ser más caros debido a la falta de competitividad

Por otro lado, el secretario de la UIA señaló: “Si los productos en Argentina suelen ser más caros que en el resto del mundo no es porque el industrial no es productivo, sino porque el país no es competitivo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo que necesitamos es competitividad para así poder competir con empresas que hacen lo mismo en el resto del mundo”.

Para finalizar, Maltz expresó: “Hoy el 50% de la economía es informal, claramente hay que hacer algo en ese sentido, acceso al crédito, las empresas privadas en Argentina están al torno del 4% sobre el PBI de acceso al crédito contra más del 80% en Brasil por ejemplo”.