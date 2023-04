Dólar agro: el Gobierno añade más cultivos al programa en medio de una escasez de liquidaciones

Tras unas primeras semanas sin muchas liquidaciones, el Ministerio de Economía incorporó al sorgo, la cebada forrajera y al girasol al Programa de Incremento Exportador, también conocido como dólar agro.

En este contexto, nos comunicamos con Luis Machado, editor en Economía de Perfil, quien habló sobre el alcance del dólar agro y el avance de las liquidaciones.

“Hasta el 31 de agosto podrán acceder al dólar agro de $300 el sorgo, la cebada forrajera y el girasol”, aseguró Machado, quien luego completó: “Estos cultivos tienen un cupo para exportar”.

“Los cultivos no estaban en el primer anuncio del dólar agro, el Gobierno está pensando que no va a alcanzar la liquidación esperada”, disparó el experto. “La Aduana dio una lista de empresas que tiene pendientes por liquidar 543 millones de dólares. Si no liquidan,suspenderán sus registros para exportar”, añadió al respecto.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que los productores no están vendiendo porque el dólar a $300 “no es atractivo”. “Los granos cosechados no están siendo aceptados por la industria y eso también es un inconveniente”, explicó.

Finalmente, Machado dijo que no hay soja debido a la sequía. “Va a ser muy difícil cumplir con los plazos que estipula el Gobierno”, concluyó.