Dólares financieros: ¿Cuáles son los instrumentos clave para resguardarse de cara al año que viene?

Ante la creciente incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de las PASO, hubo mucho movimiento en el mercado y sobre todo lo que tiene que ver con los dólares financieros. Sobre todo los activos que quieren resguardarse ante lo que pueda deparar los resultados. Con la idea de hablar sobre este tema, nos comunicamos con el asesor financiero, Matías Cartier.

“A mi no me gusta comprar dólar a estos precios. El mercado está esperando, tiene algunas expectativas positivas, no demasiadas, pero algo de expectativas positivas hay a un cambio de gobierno”, comentó Matías Cartier, que luego agregó: “Eso debería lateralizar el dólar si los resultados y las elecciones son como los esperados o si se da una gran derrota del oficialismo”.

Debido a la incertidumbre, hubo muchas carteras dolarizandose

Posteriormente, Cartier manifestó que hay mucha incertidumbre, por lo cual, las empresas no quieren asumir riesgos y salen del peso con lo que les queda. Por otro lado, “el que tiene para vender espera, entonces eso hace que la presión a la compra sea mayor y haya más precios al alza. Es por eso que esta semana hubo mucha cartera dolarizandose”, completó.

Instrucciones para acceder al dólar MEP

Por otro lado, el asesor financiero explicó cómo debe hacer una persona para poder acceder al dólar MEP: “Tiene que abrir una cuenta comitente de a un broker. Con los pesos compra ese instrumento, después tiene que esperar un parking de un día y las liquidaciones de ese instrumento las vende contra dólar mep. Por último, el broker lo tiene que girar a su banco habitual y después si quiere lo puede retirar por caja”.

“En lo que se refiere al dólar, estas últimas semanas hubo muchas coberturas por algo de incertidumbre”, disparó el entrevistado, quien luego expresó su deseo de que durante un tiempo el dólar se mantenga estable.

Dólar link o dólar CER: los instrumentos clave para cubrirse el año que viene

A modo de cierre, Cartier propuso los instrumentos a los que hay que estar adherido para cubrirse el año que viene: “Los instrumentos en los que hay que estar son los instrumentos indexados, ya sea dólar link o CER. A los precios actuales, me gusta más el CER que el dólar link”.